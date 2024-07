Da Belen a Giulia de Lellis: ecco i look più belli degli invitati.

Ieri, 30 giugno 2024, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati marito e moglie. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono stati i look più belli visti a uno dei matrimoni più attesi dell’estate.

Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i look degli invitati

E’ stato un matrimonio da favola e super blindato quello tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che sono diventati marito e moglie dopo sette anni di fidanzamento. Le nozze si sono celebrate in Toscana, nel borgo di Artiminio, alla presenza di circa 200 invitati, tra cui diversi personaggi famosi, prima fra tutti Belen Rodriguez, sorelle a damigella d’onore della sposa. Ma vediamo adesso insieme quali sono stati i look più belli visti a uno dei matrimoni più attesi di questa estate 2024:

Belen Rodriguez: la showgirl argentina, nonché sorella e damigella d’onore della sposa, ha scelto un look semplice, ovvero un abito strapless caratterizzato da corpetto e da una gonna con un leggero strascico, di colore beige, colore scelto per tutte le damigelle. Capelli lisci e qualche gioiello a completare il look. Belen è apparsa visibilmente emozionata per il matrimonio della sorella. Al party la showgirl argentina si è cambiata d’abito e ha scelto un abito in pizzo aderente di colore grigio chiaro con scollo a balconcino e spacco vertiginoso.

Giulia De Lellis: l'influencer e imprenditrice romana è stata molto criticata per il look scelto al matrimonio di Cecilia e Ignazio. Giulia ha indossato un long dress cut out di colore rosa con maxi scollatura e trasparenze che lasciavano intravedere il body anch'esso di colore rosa.

Stefania Pellizzaro: la make up artist che ha truccato Cecilia, ha sfoggiato un abito di chiffon di colore lilla, formato da un top annodato intorno al collo e da una gonna lunga.

Carla Merz: la mamma di Ignazio Moser, che ha accompagnato il figlio all'altare, ha indossato un long dress di colore blu elettrico di seta, con una stola dello stesso colore a coprire le spalle.

Chiara Giuffrida: presente assieme al fidanzato Nicola Ventola, Chiara ha scelto di indossare un long dress blu elettrico che lasciava la schiena nuda e caratterizzato da uno spacco sulla gamba destra.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la storia d’amore

Il sogno d’amore di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è divenuto realtà. Ieri, 30 giugno 2024, sono diventati marito e moglie. Le nozze si sono celebrate in una location da sogno, ovvero nel borgo di Artiminio in Toscana, alla presenza di circa 200 invitati. I due si sono conosciuti al Grande Fratello, quando lei era fidanzata con Francesco Monte, si sono innamorati e, nonostante diversi tira e molla, la loro storia dura ormai da più di sette anni. Lo scorso anno è arrivata la proposta di matrimonio. Ecco cosa aveva detto in proposito Moser: “Cecilia se l’aspettava al mio compleanno, ma io ho preferito una cosa più intima. I pregi di Cecilia sono la sua bontà e la sua spontaneità: lei è buona ma ha anche un carattere forte”.

