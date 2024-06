Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 1 al 7 luglio 2024 per ogni segno zodiacale.

Venere e Mercurio nel corso di questa settimana entreranno nel segno del Leone, portando tante belle novità per tutti i segni di Fuoco. Marte invece continuerà a essere nel segno del Toro. Ma vediamo adesso insieme l’oroscopo per la settimana dall’1 al 7 luglio 2024, segno per segno.

Vediamo insieme l’oroscopo per la settimana dall’1 al 7 luglio 2024, per ogni segno zodiacale:

Ariete : ottima settimana dal punto di vista lavorativo grazie a Mercurio, non mancheranno infatti le soddisfazioni. Dal punto di vista sentimentale invece sarà una settimana difficile, possibili litigi e discussioni con il partner.

: ottima settimana dal punto di vista lavorativo grazie a Mercurio, non mancheranno infatti le soddisfazioni. Dal punto di vista sentimentale invece sarà una settimana difficile, possibili litigi e discussioni con il partner. Toro : Venere è dalla vostra parte e vi regalerà tanti momenti carichi di passione e romanticismo da vivere con il partner. Sul lavoro invece sarà una settimana complicata, niente sembrerà infatti andare per il verso giusto. Cercate comunque di affrontare tutto con spirito positivo.

: Venere è dalla vostra parte e vi regalerà tanti momenti carichi di passione e romanticismo da vivere con il partner. Sul lavoro invece sarà una settimana complicata, niente sembrerà infatti andare per il verso giusto. Cercate comunque di affrontare tutto con spirito positivo. Gemelli : settimana tranquilla, sentirete infatti il bisogno di rilassarvi il più possibile dopo un periodo davvero denso di impegni. Un bel weekend alle terme o in una Spa con la dolce metà è quello che fa per voi.

: settimana tranquilla, sentirete infatti il bisogno di rilassarvi il più possibile dopo un periodo davvero denso di impegni. Un bel weekend alle terme o in una Spa con la dolce metà è quello che fa per voi. Cancro : a inizio per voi un mese davvero super, sotto ogni punto di vista! Le stelle sono con voi, sul lavoro non mancheranno le soddisfazioni e in amore sarete più seducenti che mai. Approfittatene!

: a inizio per voi un mese davvero super, sotto ogni punto di vista! Le stelle sono con voi, sul lavoro non mancheranno le soddisfazioni e in amore sarete più seducenti che mai. Approfittatene! Leone : nonostante Marte vi renda molto nervosi, questa sarà una settimana comunque gradevole, soprattutto in amore. Chi di voi è single potrebbe infatti conoscere qualcuno di veramente speciale che vi farà battere forte il cuore dopo tanto tempo.

: nonostante Marte vi renda molto nervosi, questa sarà una settimana comunque gradevole, soprattutto in amore. Chi di voi è single potrebbe infatti conoscere qualcuno di veramente speciale che vi farà battere forte il cuore dopo tanto tempo. Vergine : settimana difficile in ambito lavorativo, vi troverete di fronte a numerosi imprevisti, che, se affrontati con calma e determinazione, si risolveranno nel modo migliore. In amore occhio alla gelosia.

: settimana difficile in ambito lavorativo, vi troverete di fronte a numerosi imprevisti, che, se affrontati con calma e determinazione, si risolveranno nel modo migliore. In amore occhio alla gelosia. Bilancia: la stanchezza sarà protagonista questa settimana, avete bisogno di riposo, cercate quindi di prendervi del tempo per rilassarvi. In amore nulla da segnalare, anche se il vostro partner potrebbe sentirsi trascurato.

la stanchezza sarà protagonista questa settimana, avete bisogno di riposo, cercate quindi di prendervi del tempo per rilassarvi. In amore nulla da segnalare, anche se il vostro partner potrebbe sentirsi trascurato. Scorpione: nonostante la settimana cominci con due giornate piuttosto stressanti, continuerà nel migliore dei modi, soprattutto dal punto di vista sentimentale, alcuni di voi saranno addirittura pronti per il grande passo.

nonostante la settimana cominci con due giornate piuttosto stressanti, continuerà nel migliore dei modi, soprattutto dal punto di vista sentimentale, alcuni di voi saranno addirittura pronti per il grande passo. Sagittario: Mercurio è dalla vostra parte e vi porterà tanta fortuna in ambito lavorativo. Se state cercando lavoro, questa può davvero essere la settimana della svolta. In amore settimana di alti e bassi, cercate di non prendervela con il partner per le piccole cose.

Mercurio è dalla vostra parte e vi porterà tanta fortuna in ambito lavorativo. Se state cercando lavoro, questa può davvero essere la settimana della svolta. In amore settimana di alti e bassi, cercate di non prendervela con il partner per le piccole cose. Capricorno: settimana così così, da ogni punto di vista. Sia sul lavoro che in ambito sentimentale si alterneranno momenti piacevoli ad altri meno. L’importante è che sappiate vedere tutto dalla giusta prospettiva.

settimana così così, da ogni punto di vista. Sia sul lavoro che in ambito sentimentale si alterneranno momenti piacevoli ad altri meno. L’importante è che sappiate vedere tutto dalla giusta prospettiva. Acquario: settimana difficile, soprattutto in ambito lavorativo. Non mancheranno infatti gli imprevisti e le discussioni con i colleghi. In amore va un po’ meglio, una vecchia fiamma potrebbe suonare alla vostra porta.

settimana difficile, soprattutto in ambito lavorativo. Non mancheranno infatti gli imprevisti e le discussioni con i colleghi. In amore va un po’ meglio, una vecchia fiamma potrebbe suonare alla vostra porta. Pesci: settimana all’insegna della passione e del romanticismo, vivrete momenti davvero indimenticabili. Sul lavoro nulla da segnalare, settimana piuttosto tranquilla per voi.

