Scopriamo insieme i look più belli alla terza teppa di "Battiti Live 2024"

Ieri sera è andata in onda la terza tappa della manifestazione canora dell’estate, ovvero “Battiti Live”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono stati i look di conduttori e cantanti.

Battiti Live: terza tappa

Ieri sera, 22 luglio 2024, su Canale 5 è andata in onda la terza tappa della manifestazione canora dell’estate, ovvero “Battiti Live“. Sul palco del Castello Aragonese di Otranto si sono esibiti tanti cantanti che hanno entusiasmato il pubblico con le loro esibizioni. Ma, oltre alle performance canore, l’attenzione è stata puntata anche sui look, sia dei cantanti sia dei conduttori. Andiamo quindi adesso a vedere insieme quali sono stati i look più belli di conduttori e cantanti nel corso della terza tappa di “Battiti Live”.

Battiti Live: terza tappa, i look dei cantanti

Ieri sera, 22 luglio 2024, su Canale 5 è andata in onda la terza tappa di “Battiti Live”. Tantissimi sono stati i cantanti che si sono alternati sul palco nel corso della serata. Andiamo adesso a vedere insieme quelli che sono stati i look più belli visti ieri sera:

Angelina Mango: la vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano “La noia” è salita sul palco del castello Aragonese di Otranto con un look total black, formato da un reggiseno nero triangolo abbinato a un paio di leggings neri e un paio di stivali con tacco alto a stampa animalier. Per quanto riguarda l’acconciatura, la cantante ha scelto di lasciare la chioma sciolta ma effetto bagnato, che tanto va di moda quest’estate. Gioielli color oro a completare il look.

la vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano “La noia” è salita sul palco del castello Aragonese di Otranto con un look total black, formato da un reggiseno nero triangolo abbinato a un paio di leggings neri e un paio di stivali con tacco alto a stampa animalier. Per quanto riguarda l’acconciatura, la cantante ha scelto di lasciare la chioma sciolta ma effetto bagnato, che tanto va di moda quest’estate. Gioielli color oro a completare il look. Alessandra Amoroso: la cantante salentina ha scelto anche lei un look total black. Per l’esattezza ha indossato un long dress con schiena scoperta abbinato a un paio di stivaletti con il tacco. Chignon spettinato e grandi orecchini color oro a completare il look.

la cantante salentina ha scelto anche lei un look total black. Per l’esattezza ha indossato un long dress con schiena scoperta abbinato a un paio di stivaletti con il tacco. Chignon spettinato e grandi orecchini color oro a completare il look. Annalisa e Tananai: sul palco Annalisa e Tananai hanno davvero conquistato tutti, facendoli ballare e cantare. La cantante ligure, da sempre regina di stile, ha sfoggiato un mini abito in pelle firmato Gucci di colore rosso, mentre Tananai ha scelto una giacca bianca abbinata a una maglietta e a un paio di jeans chiari.

sul palco Annalisa e Tananai hanno davvero conquistato tutti, facendoli ballare e cantare. La cantante ligure, da sempre regina di stile, ha sfoggiato un mini abito in pelle firmato Gucci di colore rosso, mentre Tananai ha scelto una giacca bianca abbinata a una maglietta e a un paio di jeans chiari. Mahmood: il cantante di “Tuta Gold” ha scelto un outfit davvero super originale formato da una canotta bianca, un paio di shorts dello stesso colore, calzettoni fino al ginocchio e camicia oversize, per un look total white che non è sicuramente passato inosservato.

Battiti Live: terza tappa, i look dei conduttori

Dopo aver visto i più bei look dei cantanti che si sono esibiti alla terza tappa di “Battiti Live”, vediamo adesso invece i look dei conduttori: