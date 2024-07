Hassani Shapi era un attore keniano, scomparso lo scorso 7 luglio a soli 51 anni. L’attore aveva recitato nella serie di successo “Il clandestino” con Edoardo Leo.

Hassani Shapi: origini, moglie, cause della morte

L’attore keniota Hassani Shapi è morto lo scorso 7 di luglio a Mombasa, all’età di soli 51 anni. Le cause della morte non sono ancora state rese note. Hassani era nato a Mombasa, la capitale del Kenya, nel 1973. Dopo aver studiato medicina veterinaria, si è trasferito in Francia dove ha iniziato a intraprendere la carriera di veterinario. Ma la passione per la recitazione era tropo forte, così Hassani ha lasciato il sui lavoro per dedicarsi unicamente alla sua carriera di attore. Inizialmente entra a far parte di una compagnia teatrale inglese, per poi passare ai film. Per quanto invece riguarda la sua vita privata, non abbiamo molte informazioni, non sappiamo infatti se l’attore fosse sposato o meno, ma sappiamo invece che aveva una figlia, nata nel 1999. Hassani era molto legato alla sua terra d’origine, il Kenya, dove aveva una casa con tanti animali, tra cui capre, cani, gatti e una quarantina di uccelli.

Hassani Shapi: la carriera

Hassani Shapi era un attore keniano che abbiamo visto recitare in tanti film e serie tv. In particolare lo ricordiamo nei panni del maestro Jedi Eeth Koth nel film diretto da George Lucas “Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma”, a fianco di attori quali Liam Neeson, Natalie Portman ed Ewan McGregor. Hassani Shapi era un attore molto noto anche nel nostro Paese, infatti lo abbiamo visto recitare in tante serie tv e commedie italiane, quali per esempio: “Intelligence – Servizi & Segreti”, “L’ispettore Coliandro”, “Il Maresciallo Rocca”, “Squadra Antimafia”, L’isola di Pietro”, “il nostro matrimonio è in crisi”, Sharm el Sheik – Una estate indimenticabile”, “Oggi sposi”, “Nessuno mi può giudicare”, “Lezioni di cioccolato”, “Femmine contro Maschi” e “Il giorno in più”. Recentemente lo abbiamo visto nella serie televisiva con Edoardo Leo “Il Clandestino“, dove interpretava Palitha, un meccanico che diventava detective.

Hassani Shapi: il ricordo di Edoardo Leo

E’ stato l’attore Edoardo Leo a dare sui social la notizia della morte di Hassani Shapi, suo collega nella serie tv “Il Clandestino“. Leo, leggendo i tanti fan che aspettavano una seconda stagione della serie tv con lui e Shapi, ha voluto scrivere un lungo messaggio su Instagram, per informare della scomparsa dell’attore keniano. Ma ecco cosa ha scritto Edoardo Leo: “non so da dove cominciare. Ma è inutile fare giochi di parole. Hassani Shapi è morto. La notizia della sua morte, arrivata dal Kenya con molti giorni di ritardo, mi ha sconvolto, e ancora non riesco a realizzarlo. Ho passato mese e mesi accanto a un uomo adorabile, gentile, discreto e dal sorriso contagioso. Un attore sorprendente che è stato il vero mattatore della serie. Senza di lui non sarebbe stato possibile. Ciao Has. Ciao socio. Dovunque tu sia, grazie.”