Cosa hanno regalato agli invitati al loro matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Matrimonio Cecilia Rodriguez: cosa hanno regalato gli sposi agli invitati?

Domenica 30 giugno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno realizzato il loro songo d’amore, diventando marito e moglie. Le nozze si sono celebrate in Toscana, nel comune di Artiminio alla presenza di 200 invitati. Gli sposi hanno voluto anche fare dei regali a tutti gli ospiti presenti alle loro nozze, che si sono visti consegnare il welcome kit. All’interno tutto il necessario per un aperitivo oltre a dei rimedi anti sbronza. Ma non è finita qui. Durante il party gli ospiti si sono visti consegnare altri regali, come un ritratto stilizzato realizzato da Mery Saporito, una fashion artist. In più gli invitati hanno ricevuto dei confetti colorati dalla forma irregolare, all’interno di un sacchettino di cotone con sopra la scritta Ignazio + Cecilia. Per coloro che hanno poi partecipato al pool brunch, si sono visti consegnare un altro kit, con dentro tutto il necessario per il brunch in piscina, come ad esempio una crema solare, un telo mare e una borraccia termica. Insomma, gli invitati hanno ricevuto dei regali davvero super!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la storia d’amore

E’ stata una cerimonia da sogno quella tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che domenica 30 giugno 2024 sono diventati marito e moglie, dopo circa sette anni di fidanzamento. La cerimonia si è svolta in Toscana, nel comune di Artiminio e gli invitati erano circa 200, compresi molti personaggi famosi. Non poteva ad esempio mancare la sorella di Cecilia, la showgirl Belen Rodriguez, che è stata anche damigella d’onore. Tra i vip presente l’influencer Giulia De Lellis. Cecilia e Ignazio si sono conosciuti al Grande Fratello, quando lei era fidanzata con Francesco Monte, si sono innamorati e, nonostante diversi tira e molla, la loro storia dura ormai da più di sette anni. Lo scorso anno è arrivata la proposta di matrimonio. Ecco cosa aveva detto in proposito Moser: “Cecilia se l’aspettava al mio compleanno, ma io ho preferito una cosa più intima. I pregi di Cecilia sono la sua bontà e la sua spontaneità: lei è buona ma ha anche un carattere forte”. Per il matrimonio Cecilia Rodriguez ha sfoggiato tre abiti, tutti firmati Atelier Emé. Accompagnata all’altare dal padre Gustavo, Cecilia ha indossato un abito bianco a maniche lunghe a sirena con scollo a barchetta, schiena nuda e lungi velo. Il secondo abito era sempre bianco con scollo all’americana, schiena nuda e e gonna svasata sul fondo. L’ultimo abito era corto e in lurex, caratterizzato da maxi spacco e spalla nuda. Tre look davvero super eleganti per la sorella di Belen, in quello che senza dubbio è stato uno dei giorni più belli e indimenticabili della sua vita. Ancora tanti auguri agli sposi!

