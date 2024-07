Il Sarto 2 su Netflix è la seconda stagione della serie drammatica turca, che continua a seguire le intricate vicende di Peyami, un talentuoso sarto, alle prese con segreti di famiglia e complicate relazioni amorose.

Il Sarto 2, la trama

La trama ruota intorno alla storia di Peyami, un abile e ricercatissimo sarto che ha ereditato dal nonno il talento per questa professione. Quando quest’ultimo muore, il giovane sarto è costretto a trasferirsi a Istanbul per prendersi cura del padre Mustafa, gravemente instabile a causa di una malattia mentale che richiede un’assistenza costante. Il protagonista ha sempre cercato di tenere nascosta la situazione del padre, per paura che questa possa influire negativamente sul suo lavoro. Ed è proprio quando si trasferisce per curare il padre che gli viene commissionato un’importante lavoro. Il giovane sarto dovrà confezionare l’abito da sposa di Esvet, futura moglie del suo migliore amico Dimitri. Il protagonista accetta, ma dovrà rispettare le tradizioni, ovvero non potrà vedere la sposa. Dunque, dovrà lavorare bendato facendo affidamento solo ed esclusivamente sul suo talento. Questo piccolo dettaglio darà il via ad un intreccio di segreti da cui sarà impossibile scappare. Come già anticipato, la prima stagione ha riscosso un enorme successo grazie alla trama avvincente e ricca di sorprese e colpi di scena. Ma cosa ci riserverà la seconda stagione?

Il Sarto 2, le prime anticipazioni

Nella seconda stagione la trama è ancora più ricca di emozioni, amori, tradimenti e suspense. “Peyami affronta nuove sfide quando la sua amicizia con Dimitri viene messa alla prova, Esvet trascorre più tempo a casa con Mustafa e una nuova donna entra nella sua vita”

Il Sarto 2, il cast completo della serie tv turca

La serie tv turca prende spunto da Hayata Dön di Gülseren Budayıcıoğlu, un libro ispirato ad alcune scene vere vissute dalla scrittrice durante la sua carriera di psichiatria. Uno dei temi principali della serie, infatti, è proprio la malattia mentale, la violenza domestica ed i turbolenti rapporti familiari. Il Sarto è diretto da Cem Karci. Scritto da Rana Mamatlıoğlu e Bekir Baran Sitki. Nei panni di Peyami, il protagonista della serie, troviamo ancora una volta Çağatay Ulusoy. Şifanur Gül invece è Esvet, la giovane ragazza che viene costretta dalla famiglia a sposarsi con Dimitri, interpretato da Salih Bademci. Completano il cast Olgun Şimşek, Ece Sükan Zeynep, Özyurt Tarhan, Murat Kilic, Celile Toyon, Vedat Erincin e Lila Gürmen.