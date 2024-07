The Night Agent è una serie tv disponibile su Netflix, con una trama molto avvincente. Scopriamo insieme quali attori e attrici faranno parte del cast e quali personaggi interpreteranno.

The Night Agent arriva su Netflix

The Night Agent è una serie tv disponibile su Netflix, con 10 episodi tutti da scoprire, di cui non sono ancora stati rivelati i titoli. Lavorare durante un turno notturno solitamente è una cosa abbastanza tranquilla, a seconda del tipo di lavoro. Soprattutto se si lavora nel seminterrato della Casa Bianca, in attesa di chiamate di emergenza da parte delle spie, con un telefono che non squilla quasi mai. Una notte, però, il suono di quel telefono cambia ogni cosa. È questa la premessa di questo nuovo thriller d’azione di Netflix. Si tratta di una serie tv basata sull’omonimo romanzo bestseller di Matthew Quirk, che lo showrunner e produttore esecutivo Shawn Ryan ha letto durante la quarantena, nel 2020. “Se ti piacciono i libri di Jack Ryan, i libri di Jack Reacher, se ti piacciono le cose di Bourne Identity, se ti piacciono gli intrighi politici, allora The Night Agent è fatto apposta per te” ha dichiarato. Il protagonista della serie è Peter Sutherland, che lo showrunner ha descritto come “la persona meno importante che lavora in un posto molto importante”. Questo fino a quando una telefonata della civile terrorizzata Rose Larkin, amministratore delegato i cui zii sono stati assassinati, inizia a movimentare la storia. “Peter non esiste nel romanzo come una sorta di imbattibile supereroica macchina assassina. È un agente dell’FBI, quindi ha una certa formazione, ma non è Jason Bourne. Non è un assassino addestrato. È davvero una preda in mezzo a tutto questo. È qualcuno che, quando è in combattimento, quei lividi gli rimangono a lungo. Non è che guarisce miracolosamente subito dopo” ha spiegato Ryan. Per questo tutto assumerà degli aspetti ancora più folli ed incredibili, rendendo la trama ancora più interessante.

The Night Agent: cast e personaggi

Il cast principale di The Night Agent è formato da:

Gabriel Basso : interpreta Peter Sutherland, agente dell’FBI che lavora nel seminterrato della Casa Bianca, presidiando una linea di emergenza per le spie americane. Quando arriva la telefonata di Rose Larking, lui dovrà proteggerla e lavorare con lei per scoprire la cospirazione che minaccia di sconvolgere la nazione;

: interpreta Peter Sutherland, agente dell’FBI che lavora nel seminterrato della Casa Bianca, presidiando una linea di emergenza per le spie americane. Quando arriva la telefonata di Rose Larking, lui dovrà proteggerla e lavorare con lei per scoprire la cospirazione che minaccia di sconvolgere la nazione; Luciane Buchanan : interpreta Rose Larking, giovane CEO che vive un momento difficile ed è nella casa degli zii. Quando degli assassini arrivano a casa, Rose scopre che i suoi parenti non erano chi fingevano di essere e quando scappa trova Peter;

: interpreta Rose Larking, giovane CEO che vive un momento difficile ed è nella casa degli zii. Quando degli assassini arrivano a casa, Rose scopre che i suoi parenti non erano chi fingevano di essere e quando scappa trova Peter; Hong Chau : interpreta Dian Farr, potente capo di stato maggiore del presidente e leale difensore;

: interpreta Dian Farr, potente capo di stato maggiore del presidente e leale difensore; Sarah Desjardins : interpreta Maddie Redfield, figlia adolescente del vicepresidente;

: interpreta Maddie Redfield, figlia adolescente del vicepresidente; Fola Evans-Akingbola : interpreta Chelsea Arrington, capo della sicurezza della figlia del vicepresidente;

: interpreta Chelsea Arrington, capo della sicurezza della figlia del vicepresidente; Eve Harlow : interpreta Ellen, imprevedibile assassina i cui impulsi hanno un prezzo;

: interpreta Ellen, imprevedibile assassina i cui impulsi hanno un prezzo; Enrique Murciano : interpreta Ben Almora, che guida i servizi segreti della Casa Bianca;

: interpreta Ben Almora, che guida i servizi segreti della Casa Bianca; Phoenix Rai : interpreta Dale, partner di Ellen, nella violenza e nell’amore;

: interpreta Dale, partner di Ellen, nella violenza e nell’amore; DB Woodside: interpreta Erik Monks, che torna ai servizi segreti dopo una lunga pausa, pronto a riconquistare la fiducia e il rispetto dell’istituzione che serve.

Gli altri personaggi della serie sono: