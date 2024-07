“Fauda” è il titolo di una serie tv Netflix. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su trama, cast e significato.

Fauda: la trama della serie tv Netflix

“Fauda” è una serie tv israeliana del 2015, arrivata oggi alla quarta stagione. Questa serie tv, visibile in streaming su Netflix, racconta in maniera molto realistica la guerra tra Israele e Palestina. Questa serie, non mostra solo le violenze e gli scontri, ma anche i conflitti interiori dei vari personaggi. “Fauda” è diretta dal regista Assaf Bernstein e, tra gli sceneggiatori troviamo il giornalista Avi Issacharoff e l’attore ed ex membro delle forze speciali israeliane Lior Raz. Ma, di cosa parla esattamente questa serie tv? “Fauda” racconta le vicende di una unità d’élite israeliana che opera sotto copertura nei territori palestinesi e i Cisgiordania al fine di prevenire gli attentati. Il protagonista è l’ufficiale dell’unità antiterrorismo Mista’arvim Doron Kavillo. Vediamo ora cosa succede nelle varie stagioni:

Nella prima stagione , troviamo Doron Kavillo dare la caccia a un terrorista di Hamas, responsabile di diversi attacchi terroristici.

, troviamo Doron Kavillo dare la caccia a un terrorista di Hamas, responsabile di diversi attacchi terroristici. Nella seconda stagione l’ufficiale dà invece la caccia a una cellula dello Stato islamico.

l’ufficiale dà invece la caccia a una cellula dello Stato islamico. Nella terza stagione t troviamo sempre Doron Kavillo ma questa volta entrare come agente sotto copertura a Gaza.

t troviamo sempre Doron Kavillo ma questa volta entrare come agente sotto copertura a Gaza. Nella quarta stagione si mette invece alla ricerca di due ostaggi.

Fauda: il significato della serie tv Netflix

Come abbiamo appena visto, “Fauda” è una serie televisiva del 2015 che narra la guerra tra Israele e Palestina. Ma, cosa significa Fauda? Il termine significa Caos. Ma ecco cosa aveva dichiarato al Corriere della Sera l’ex membro delle forze speciali israeliano nonché sceneggiatore della serie tv Lior Raz: “facevo parte delle forze speciali, pensavo che sarei diventato come James Bond, ma ala realtà era molto diversa dai film di James Bond. Devi affrontare la vita reale e le cose reali, roba talvolta difficile. Fai cose molto pesanti e devi affrontarle in qualche modo. Ecco perché ho creato la serie, volevo parlare del prezzo psicologico che i combattenti devono pagare per le loro azioni. Penso che sia questo il modo per me di esorcizzare tuti i demoni che mi portavo addosso per via dell’esercito.” Raz ha raccontato che aveva una ragazza, Iris Azulai, con la quale stava da tre anni e che un giorno un terrorista arrivato da Betlemme la pugnalò a morte. Per vent’anni Raz non ne ha voluto parlare, fino a quando non ha deciso di scrivere la serie che è stata scritta anche nel sangue della sua fidanzata.

Fauda: il cast della serie tv

Per quanto riguarda il cast della serie tv “Fauda” troviamo, nei panni di Doron Kavillo, lo stesso Lior Raz, che quest’anno ha recitato nel nuovo film di Ridley Scott “Il Gladiatore II” con protagonista Paul Mascal. Nel cast troviamo anche Doron Ben David, Boaz Konforty, Laetitia Eido, Shadi Mar’i e Idan Amedi. Vi ricordo che la serie tv “Fauda” è visibile, previo abbonamento, sulla piattaforma di streaming di Netflix. Se ancora non avete un abbonamento a Netflix, tutto quello che dovete fare è iscrivervi e scegliere uno tra i piani disponibili, da quello più economico a quello premium.