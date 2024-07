Avete mai sentito parlare di “gaslighting”? Si tratta di una forma di manipolazione psicologica in cui si cerca di far dubitare la vittima della sua stessa memoria, percezione e pensieri, in modo da poter guadagnare potere.

Ecco come funziona: ce lo spiega la nostra esperta Eleonora Truccero.

A voi è mai capitato di essere vittima di gaslighting?