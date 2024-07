In arrivo su Netflix una serie televisiva dal titolo “I Segugi“. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, trama, cast e numero di episodi di questa serie Tv.

I Segugi arriva su Netflix: la trama della serie televisiva

Su Netflix approda una serie televisiva, dal titolo “I Segugi“, un K-drama che mescola azione e crime, diretta da Kim Joo-Hwan e scritta da Jung Chan e Kim Joo-Hwan. Il titolo originale della serie televisiva è “Bloodhounds” ed è una serie sud coreana. Di cosa parla? La storia ruota attorno a due giovani, che diventano pugili per contrastare un famigerato strozzino, tra mille difficoltà e sfide personali. Gun Woo è una giovane promessa del pugilato, quando però la madre si indebita con uno strozzino, Myung Gil, il quale approfitta dei più deboli e sfortunati per arricchirsi, il giovane ragazzo decide di lasciare il pugilato e comincia a lavorare per il CEO Choi. Choi è una figura leggendaria nel settore dei prestiti di denaro che ha iniziato a prestare denaro senza interessi a persone in difficoltà, e accetta che Gun Woo lavori per lui, come già fanno Hyun Jo e Woo Jin.

Una serie televisiva di genere azione, thriller e drammatica tutta da vedere.

I Segugi arriva su Netflix: il cast della serie televisiva

Nel cast della serie televisiva sudcoreana dal titolo “I Segugi“, troviamo nei panni di Gun Woo troviamo l’attore sudcoreano Woo Do-Hwan, attore conosciuto per aver recitato in film e serie televisive come ad esempio “Save Me”, “Mad Dog”, “Tempted”, “My Country: The New Age”, “The King: Eternal Monarch” e “The Divine Fury”. Nei panni invece di Woo Jin troviamo l’attore e cantante sudcoreano Lee Sang-yi, conosciuto come attore per i suoi ruoli in “Once Again”, “Youth of May” e “Hometown Cha Cha Cha”, mentre come cantante è conosciuto per essere un membro del gruppo musicale vocale MSG Wannabe. A vestire i panni del presidente Choi troviamo l’attore Heo Jun Ho, mentre a interpretare il ruolo di Kim Hyun Jo troviamo l’attrice sudcoreana Kim Sae Ron, attrice che abbiamo visto recitare in film come “The Man From Nowhere”, “Barbie”, “Bogosipida” e “Manyeobogam”. Infine nei panni di Kim Myung Jil troviamo l’attore sudcoreano Park Sung Woong, il quale ha recitato in diversi film e serie Tv quali “New World”, dove interpretava un gangster e “The Deal”, dove invece vestiva i panni di un serial killer.

I Segugi arriva su Netflix: da quanti episodi è composta la serie televisiva?

La serie sudcoreana “I Segugi” è disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming Netflix. Se siete già in possesso di un abbonamento a Netflix tutto quello che dovete fare e accedere e iniziare a vedere questa nuova serie Tv, se invece non avete ancora sottoscritto un abbonamento alla piattaforma dovete iscrivervi e scegliere uno tra i diversi tipi di abbonamento disponibili, da quello più economico a quello premium. La prima stagione della serie televisiva “I Segugi” è composta da 8 episodi.