I titoli finalisti candidati per la seconda edizione dei Nastri d’Argento per le Grandi serie sono in totale 24. I premi verranno consegnati il 4 giugno a Napoli, dopo il successo della prima edizione. Napoli ormai diventa il vero e proprio centro della serialità anche grazie al distretto produttivo e la serata di gala avverrà a Palazzo Reale.

Scopriamo tutte le candidature ai Nastri d’Argento 2022, tra serie e attori.

Tutte le candidature ai Nastri d’Argento 2022

I titoli in gara per la miglior serie tv sono 12:

A casa tutti bene

Bang Bang Baby

Christian

Diavoli

Gomorra

Incastrati

L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta

Il cacciatore

Il re

Le fate ignoranti

Monterossi

Vita da Carlo

Per la miglior serie crime i candidati sono:

I bastardi di Pizzofalcone

L’ispettore Coliandro

Nero a metà

Rocco Schiavone

Vostro onore

Per il dramedy, abbiamo:

Blanca

Chiamami ancora amore

DOC nelle tue mani

La compagnia del Cigno

Speravo di morì prima

Per la commedia ci sono:

Bangla

I delitti del Barlume

Tutta colpa di Freud

Infine, per il miglior film tv abbiamo:

Crazy for football

Non ti pago

Yara

Gli attori

I cinque attori protagonisti candidati sono:

Luca Argentero per Doc Nelle tu mani

per Doc Nelle tu mani Fabrizio Bentivoglio per Monterossi

per Monterossi Edoardo Pesce per Christian

per Christian Francesco Scianna per A casa tutti bene

per A casa tutti bene Luca Zingaretti per Il re

Le attrici protagoniste sono:

Cristiana Capotondi con Le fate ignoranti

con Le fate ignoranti Maria Chiara Giannetta per Blanca

per Blanca Laura Morante per A casa tutti bene

per A casa tutti bene Dora Romano con Bang Bang Baby

con Bang Bang Baby Greta Scarano per Chiamami ancora amore e Speravo de morì prima.

Le attrici non protagoniste candidate sono:

Ambra Angiolini e Anna Ferzetti per Le fate ignoranti

per Le fate ignoranti Silvia D’Amico per Christian

per Christian Monica Guerritore per Vita da Carlo e Speravo di morì prima

per Vita da Carlo e Speravo di morì prima Lucia Mascino per I delitti del Barlume

per I delitti del Barlume Isabella Ragonese per Il Re

Gli attori non protagonisti invece sono: