Campione di incassi, il film diretto da Gabriele Muccino nel 2018 diventa una serie tv. Stiamo parlando di “A casa tutti bene”, che arriva su Sky Serie il 20 dicembre 2021. Scopriamo insieme di cosa parlerà la serie tv, i temi che andrà a trattare e chi saranno gli attori che andranno a comporne il cast e tra cui troveremo una piacevole sorpresa non del tutto nuova nell’universo cinematografico di Muccino.

A casa tutti bene, cosa sappiamo sulla serie tv presto su Sky

Così come il film da cui è tratto, anche la serie tv di “A casa tutti bene” è un dramma familiare che racconta la storia di una famiglia numerosa e dei suoi componenti che si fanno la guerra. L’incipit della sinossi della serie infatti descrive la famiglia come un porto sicuro in cui crescere. Un rifugio che però può facilmente trasformarsi nel principale ostacolo a quella che è definita come “felicità individuale”.

La serie tv ruota quindi attorno ad un unico grande dilemma: restare attorno al focolare o lasciarlo? Rassegnarsi ad un futuro che già conosciamo ma che sappiamo ci renderà infelici oppure allontanarsi per cercare di migliorarlo?

A casa tutti bene: la trama

La trama racconta due rami di un’unica famiglia: i Ristuccia e i Mariani. La famiglia Ristuccia, è la proprietaria storica di uno dei più rinomati ristoranti di Roma ed è composta dai genitori Pietro e Alba Ristuccia, gestori dell’attività e dai figli Carlo e Sara e la nuova compagna di lui, Ginevra che sono sempre al ristorante per aiutare. Chi non c’è è il fratello Paolo, che da tempo si trova in Francia per cercare di realizzare il proprio sogno: lavorare nel mondo dello spettacolo. Proprio Paolo, reduce da un difficile divorzio, torna a casa dai genitori senza aver realizzato quel suo sogno e senza un soldo in tasca. Unica speranza, quella di poter crescere Giovanni, il figlio di 11 anni.

Anche Carlo ha una figlia, Luna, avuta da Elettra, l’ex moglie Elettra. Un passato ancora molto presente ma mal tollerato da Ginevra che non si è mai sentita davvero accettata dalla famiglia Ristuccia, che anzi la considera una “rovina famiglie”. Sara, la terza figlia dei ristuccia, è invece sposata con l’infedele Diego. A destabilizzare del tutto un equilibrio familiare già di per se precario ci pensano i Mariani, un altro ramo della famiglia che reclama un posto all’interno dell’attività, minacciando di far riemergere un segreto davvero terribile per decenni nascosto dalla famiglia Ristuccia.

A casa tutti bene: il cast

Il cast della serie vede la presenza di attori come Francesco Acquaroli e Laura Morante che interpretano il capo famiglia dei Ristuccia e la moglie, ovvero Pietro e Alba. Lei l’abbiamo già vista recitare in “Ricordati di me”, mentre lui lo abbiamo visto nella serie di “Suburra” e in “Alfredino – Una storia italiana”. Carlo, Sara e Paolo sono invece interpretati da Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati. Il primo ha preso anche parte del cast di “La mafia uccide solo d’estate”, la seconda ha recitato invece in “The Place”, mentre il terzo ha recitato nell’adattamento cinematografico de “La profezia dell’Armadillo”, celebre fumetto scritto e disegnato da Zerocalcare. Ad interpretare Elettra è invece Euridice Axen. Al suo esordio è invece Sveva Mariani, che interpreta la figlia della coppia Luna. Nei panni di Ginevra c’è invece Laura Adriani, che ha già recitato in “Tutta Colpa di Freud”, mentre Antonio Folletto è invece Diego.

Paola Sotgiu veste invece i panni di Maria Mariani, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, che prendono il volto di Valerio Aprea e Alessio Moneta, che abbiamo già visto rispettivamente in “Boris” e “Baciami Ancora”. Milena Mancini è Beatrice, la compagna di Sandro. Ultima ma non per importanza la cantante Emma Marrone, che aveva già esordito come attrice in un’altra pellicola di Muccino, “Gli anni più belli”, per “A casa tutti bene” è Luana, la compagna di Riccardo.