My Home My Destiny: trama, cast e puntate

“My Home My Destiny” è una serie turca trasmessa su Canale 5 che racconta la storia di Zeynep, una giovane donna la cui vita cambia drasticamente quando viene contesa tra due famiglie, esplorando temi di amore, destino e identità.

My Home My Destiny, la trama

La trama ruota attorno alle vicende di Zeynep Gosku, nata in una famiglia molto povera. Il padre è un alcolizzato e violento, mentre la madre è impiegata come domestica presso una famiglia benestante. La vita della giovane ragazza cambia quando quest’ultimi propongono alla donna di adottare la figlia. I genitori biologici accettano nella speranza di dare alla figlia un futuro migliore. a ragazza diventa una giovane donna intelligente e istruita, studia nelle scuole più rinomate del paese e frequenta la facoltà di legge. Non solo. E’ anche promessa sposa di un uomo dell’alta società. Un giorno però, in modo del tutto inaspettato, riappare nella sua vita sua madre biologica. La donna vuole riportare la figlia nella casa in cui è nata e cercherà di opporsi al matrimonio. In tutto questo, la protagonista si ritroverà anche in un triangolo amoroso, dove un uomo cercherà di conquistarla in tutti i modi. Cosa succederà? Cosa deciderà di fare la protagonista? Non ci resta che aspettare per scoprirlo. Una storia emozionante, avvincente, davvero imperdibile, che promette di lasciarci con il fiato sospeso.

Cast completo della soap opera turca My Home My Destiny

My Home My Destiny è l’adattamento del best seller di Gulseren Badacioglu intitolato The Girl in The Glass. La serie si compone di 138 episodi da 45 minuti ciascuno. Diretta da Çağrı Bayrak e scritta da Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Defne Gürsoy, Doruk Erengül, Seray Şahiner, Selcan Özgür, Berrin Tekdemir e Firuze Engin. Prodotta da OGM Pictures. La protagonista della soap opera è Demet Ozdemir, già celebre al pubblico italiano grazie alla sua interpretazione di Sanem nella serie televisiva turca DayDreamer-Le ali del sogno. Accanto a lei anche Engin Ozturk, che veste i panni del fidanzato della giovane ragazza Baris Tunahan. Tra i personaggi principali troviamo anche Ibrahim Celikkol, che interpreta Mehdi, l’uomo innamorato della protagonista. Completano il cast Zuhal Gencer, Senan Kara, Fatih Koyunoglu, Elif Sonmez, Naz Goktan, Incinur Dasdemir e Hulya Duyar.

Dove vedere e quando inizia My Home My Destiny

Come già anticipato, la nuova soap opera turca andrà in onda su Canale 5. La prima puntata sarà trasmessa lunedì 10 luglio alle 15.45. Dunque, la serie andrà in onda dal lunedì al venerdì, il pomeriggio, su Canale 5. E’ possibile vedere My Home My Destiny in streaming anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.