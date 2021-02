Federica e Giacomo Draghi sono i figli dell’ex presidente della Bce Mario e della moglie Serena Cappello. Entrambi con un curriculum di studi di tutto rispetto, ricoprono professioni importanti. Cosa sappiamo della loro vita privata?

Federica e Giacomo Draghi: chi sono?

Nati nel corso dell’unione tra Mario Draghi e Serena Cappello, Federica e Giacomo non sono mai finiti al centro dell’attenzione fino a quando il padre non è stato scelto da Mattarella come Presidente del consiglio incaricato. Pertanto, abbiamo poche informazioni sul loro conto.

Federica si è laureata in biologia con un master sul business a New York ed è dirigente di una multinazionale che cura le biotecnologie. Giacomo, invece, dopo la laurea alla Bocconi ha lavorato come trader finanziario presso la Morgan Stanley.

In seguito, stando a quanto scrive La Repubblica, ha dato le dimissioni per lavorare ad un fondo hedge Lmr Partners. Quest’ultimo, con base a Londra e Hong Kong, è stato fondato da due ex dipendenti di Ubs, Ben Levine e Stefan Renold, e gestisce 2,5 miliardi di dollari.

Nel 2011, a Città della Pieve dove la famiglia Draghi possiede alcune proprietà, Giacomo ha giurato amore eterno alla sua Valentina.

Sia Federica che il figlio maschio di Mario Draghi non hanno mai amato i riflettori e se ne sono sempre tenuti alla larga. Idem per mamma Serena Cappello, esperta di letteratura inglese e discendente di Bianca Cappello, sposa del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici.