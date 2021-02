Serena Cappello è la moglie di Mario Draghi, ex governatore di Bankitalia e della Banca Centrale Europea. Da sempre molto riservata, è esperta di letteratura inglese ed è mamma di due figli. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Serena Cappello

All’anagrafe Maria Serenella Cappello, ha conosciuto Mario Draghi quando aveva soltanto 19 anni.

Si sono giurati amore eterno nel 1973 e hanno messo al mondo due figli: Federica, dirigente una multinazionale di biotecnologie, e Giacomo, trader finanziario presso la Morgan Stanley.

La famiglia della signora Cappello è discendente della sposa del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici, Bianca Cappello, pertanto ha origini nobili. Serena e Mario hanno diverse proprietà tra l’Umbria, Roma e il Veneto: una villa, un magazzino e un terreno di 3mila metri quadrati a Città della Pieve, un’abitazione e una cappella a Noventa Padovana, una villa con due garage a Roma, un’altra abitazione ad Anzio e una villa di 13 stanze con oltre 8mila metri quadrati di terreni s Stra (Venezia).

La Cappello sembra avere una grande influenza sul marito. Non a caso, dopo l’addio alla presidenza della Bce, quando i giornalisti chiesero a Draghi informazioni sui suoi progetti futuri ha risposto: “Chiedete a mia moglie. Spero almeno che lei lo sappia. Davvero non so. L’ho detto molte volte: chiedete a mia moglie, ne sa più lei”. Mario e la consorte, quindi, hanno un legame solido, che non è mai finito al centro della cronaca rosa.