Sara Penelope Robin è una giovane attrice e tiktoker, ospite di Piero Chiambretti nel suo nuovo show “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Sara Penelope Robin, chi è la tiktoker ospite di Chiambretti: età, film, trucco

Piero Chiambretti è tornato in Rai, e proprio ieri sera, 14 maggio 2024, ha debuttato con il suo nuovo programma “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”. Tra gli ospiti della prima puntata c”era l’attrice e tiktoker Sara Penelope Robin, molto conosciuta sui social. Sara è nata nel 1991 a Caiano, in provincia di Napoli, ha quindi 33 anni e il suo nome vero è Sara Genevieve Mormile. Per chi pensa che possa avere delle origini francesi in realtà si sbaglia, la stessa Sara ha spiegato che sua nonna si chiamava Genoveffa e che sua madre ha deciso di darle una nota francese chiamandola Genevieve. Sara ha studiato cinema presso l’Università di Roma Tre, per poi lavorare come social media manager per alcune aziende. Dopo qualche anno ha deciso di aprire un canale TikTok e di pubblicare dei monologhi, che sono subito diventati virali. Anche i The Jackal sono rimasti molto colpiti dal lei, tanto da ingaggiarla prima per una live e poi per la serie Prime “Pesci Piccoli”. Nei suoi video Sara Penelope Robin affronta diversi argomenti, parlando anche della sua quotidianità. Il monologo che ha colpito di più è stato senza dubbio quello del contouring. Con questo video Sara ha ottenuto 3 milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo. Nel video, come sempre in dialetto napoletano, la tiktoker cerca di far vedere cosa pensa davvero una donna quando si trucca. I suo video sono ironici e divertenti ma arriva a toccare anche temi molto importanti. Il video in questione è stato apprezzato anche da Alessandro Gassman, che in questo modo, come detto dalla stessa tiktoker, le ha dato una “bella spintarella”.

Sara Penelope Robin: il video del contouring

Come abbiamo appena visto, Sara Penelope Robin è una attrice e tiktoker napoletana, diventata famosa per i suoi monologhi pubblicati sui social. Il video del contouring è senza dubbio il più famoso, apprezzato anche dall’attore Alessandro Gassman. Ecco cosa aveva detto a proposito la tiktoker a Fanpage: “con tutto il rispetto per Gassman, che stimo tantissimo come persona e coma artista, è un anno che ci sono altri personaggi famosi che mi commentano e, in certi casi, diventano miei amici. ma quando è arrivato lui i giornali sono impazziti e quindi quello è ufficialmente il mio video più virale. Grazie Alessandro, mia ha dato una bella spintarella.”

Sara Penelope Robin ha pubblicato anche un libro, dal titolo “Tarantelle condominiali: Storia di quella che fa i TikTok”, con tanto di dedica a sui due gatti, Bug e Trinity, che le hanno salvato la vita.

