Chi è il marito della direttrice del Tg1 Monica Maggioni?

Monica Maggioni è l’ex direttrice del Tg1 ma, chi è suo marito? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Monica Maggioni: chi è il marito dell’ex direttrice del Tg1?

Monica Maggioni è l’ex direttrice del Tg1, ed è tra le più note e apprezzate giornaliste e conduttrici d’inchiesta. La donna è nata a Milano nel 1964 e ha quindi 59 anni. Si è laureata in Lingue e Letterature straniere moderne presso l’Università del Sacro Cuore di Milano con una tesi in letteratura francese e per anni è stata anche un’inviata di guerra per la Rai. Monica Maggioni ha dedicato la sua vita al suo lavoro e per quanto riguarda la sua vita privata si sa davvero molto poco. Monica Maggioni è infatti molto riservata e non ha nemmeno un account ufficiale su Instagram.

Da quello che si apprende sul web, Monica Maggioni non ha nessun marito in quanto non è mai stata sposata e sembrerebbe che non abbia nemmeno dei figli. Qualche anno fa è stata paparazzata con l’architetto Dario Curatolo, art director dell’Ordine degli Architetti, ma di questa possibile relazione non si è mai saputo nulla, nessuno dei due diretti interessati ha mai né smentito né confermato la storia. Al momento quindi non sappiamo se Monica Maggioni abbia un compagno o se invece sia single. Sul web sono girate anche alcune voci sul fatto che Monica Maggioni soffra di qualche malattia, invece non è vero, la giornalista infatti non ha mai dichiarato di soffrire di qualche malattia anzi sembra godere di ottima salute.

Monica Maggioni torna in Tv

La giornalista è tornata a condurre un programma televisivo, ovvero “In mezz’ora”, iniziato a settembre 2023, con la prima puntata. Monica Maggioni ha preso il posto di Lucia Annunziata, che ha condotto il talk show per tanti anni. Alla presentazione del programma, Monica Maggioni ha parlato della fine della sua esperienza come direttrice del Tg1: “mi sono molto divertita al Tg1 a sovvertire abitudini e format. Ho sentito l’importanza, il peso e l’orgoglio di quel compito e sono andata via con l’orgoglio di aver fatto un lavoro con una squadra fortissima che si mantiene tale anche con il nuovo direttore Chiocci. Però adesso chi mi conosce sa che vado a fare esattamente quello che mi piace.”

Per quanto riguarda la carriera di Monica Maggioni, dopo essersi laureata e aver avuto una breve esperienza a Euronews, nel 1996 ha iniziato a collaborare con il Tg1, arrivando a condurre il programma “Uno Mattina“. Da lì inizia la sua brillante carriera come corrispondente, inizia infatti a fare i primi reportage per la Rai. Prima in Sud Africa, per raccontare la politica post Mandela, per poi seguire le alluvioni in Mozambico. Monica Maggioni diventa così una delle inviate di punta della Rai, è lei a seguire gli sviluppi dell’attentato alle Torri Gemelli, la guerra in Iraq e l’elezione di Barack Obama. Nel 2009 diventa caporedattrice della sezione esteri del Tg1, di cui diventerà anche direttrice. Attualmente è alla Direzione Editoriale per l’Offerta informativa Rai e porta avanti il suo programma.