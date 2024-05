Caterina Balivo è una conduttrice televisiva ed ex modella italiana. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Caterina Balivo, chi è: ex marito, figli, età, marito, altezza

Caterina Balivo è una conduttrice televisiva, è nata a Napoli il 21 febbraio del 1980, ha quindi 44 anni, è del segno zodiacale dei Pesci ed è alta un metro e settantaquattro centimetri. Caterina si è diplomata al liceo classico per poi iscriversi alla Facoltà di Scienze Internazionali e Diplomati, senza portare a termine gli studi. Grazie alla collaborazione con Il Corriere di Caserta, nel 2002 ha ottenuto il tesserino di giornalista pubblicista, anche se nel 2009 ha rinunciato all’iscrizione all’Albo per via di alcune segnalazioni da parte dell’Ordine per il mancato rispetto del codice deontologico. Nel 1999 Caterina Balivo ha partecipato al concorso di Miss Italia come “Miss Amarea Moda Mare Campania”, classificandosi al terzo posto. Il suo esordio nel mondo della televisione è avvenuto nel 2000, come valletta di Fabrizio Frizzi a “Scommettiamo che…?” Da lì è cominciata la sua carriera nel mondo della televisione italiana, tra i programmi in cui l’abbiamo vista ricordiamo ad esempio “Uno Mattina”, “Linea Verde”, “Pomeriggio sul Due”, “Il cantante mascherato” e “La volta buona”. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro dal titolo “Gli uomini sono come le lavatrici”. Per quanto riguarda la sua vita privata, Caterina Balivo ha avuto una lunga relazione con il dirigente di azienda Nicola Maccanico, figlio di Antonio Maccanico. Dal 2011 si è fidanzata con il manager finanziario Guido Maria Brera, da cui ha avuto due figli, Guido Alberto nel 2012 e Cora nel 2017. La coppia si è sposata il 30 agosto del 2014 a Capri con rito civile. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 1,5 milioni di follower.

Caterina Balivo: “Non lascerei mai il lavoro per i figli, pur amandoli moltissimo”

Caterina Balivo si è raccontata nel corso di una intervista al Corriere, dove si parlava in particolare della parità di genere. La Balivo ha parlato anche dei sui figli, affermando che, pur amandoli moltissimo, non rinuncerebbe alla carriera. Ma ecco cosa ha detto esattamente la conduttrice televisiva: “io non lascerei mai il lavoro per i figli, pur amandoli moltissimo. Durante il Covid ho fatto io un passo indietro e sono rimasta a casa per tenere gli equilibri familiari e quando sono tornata al lavoro è stato complicato.” Caterina Balivo ha inoltre affermato che i suoi figli la vedono come una donna indipendente e che di questa cosa ne è molto contenta. Se sua figlia piange perché non può andare a prenderla a scuola, la conduttrice le spiega che è perché lavora e che ha orari diversi, senza però sentirsi per questo in colpa.

