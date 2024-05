Chi è Matilda Morri: età, fidanzato e libro

Scopriamo insieme chi è la Comunicatrice Sinestetica Matilda Morri che spopola su TikTok: età, fidanzato, libro, fratello, madre, genitori e segno zodiacale.

Matilda Morri, conosciuta sui celebri social di TikTok e di Instagram come “sssinister“, è una delle perfume influencer più riconosciute del momento nel nostro Paese. La tiktoker è nata a Rimini nel 1998 e ha quindi 25 anni, ha gli occhi azzurri e i capelli castani. Non si conosce molto della sua vita privata, sappiamo che suona il pianoforte e che si è laureata al Conservatorio. Inoltre ha frequentato presso la Mouillettes & Co il corso di specializzazione olfattiva chiamato “Professione Olfatto”. Non si sa nulla della sua famiglia, né se sia fidanzata o meno. La Morri si è fatta conoscere per aver partecipato al programma televisivo “Come una volta – Un amore da favola”, dove ha dichiarato di non amare le persone fissate con la palestra ma di preferire i nerd e che se fosse nata nell’Ottocento sarebbe stata la ragazzina ribelle che andava a caccia. Matilda Morri è divenuta poi famosa a soli 22 anni grazie ai suoi video pubblicati su TikTok riguardo ai profumi. Matilda è infatti in grado di saper trovare la profumazione giusta per ogni persona e per ogni situazione. Su TikTok è arrivata ad avere 707.9K di follower, dai quali si fa chiamare “L’Imperatrice“. La giovane perfume influencer passa in rassegna e spesso compara profumi mainstream e anche creazioni olfattive di nicchia. I suoi giudizi sono spassionati e senza ipocrisia, motivo in più perché piace tanto a chi la segue. Per Matilda Morri qualsiasi cosa gira intorno ai profumi e il suo lato gotico e anche spettrale le consente di tenere alta l’attenzione su tutto ciò che dice.

Il libro “Profumologia”

Matilda Morri, oltre a essere così popolare su TikTok e su Instagram, vi ricordo sotto lo pseudonimo di “sssinister“, ha anche scritto un libro dal titolo “Profumologia – Conoscere il mondo dei profumi e scegliere la fragranza perfetta”, uscito nel 2022. All’interno di questo libro, Matilda Morri, oltre ha raccontare tutta la storia dei profumi e di come vengono prodotti, spiega come riuscire a scegliere la fragranza perfetta per noi o per chi amiamo, arrivando anche a consigliare i profumi perfetti in base alla professione che uno svolge a al segno zodiacale di appartenenza. Insomma, per chi ama in profumi un libro davvero molto interessante che potete acquistare su Amazon al prezzo di 18,05 euro. Anche grazie a Matilda Morri c’è stato un aumento della vendita dei profumi, in particolare tra la Gen Z. Secondo il report pubblicato da Circadana, i ragazzi della Generazione Z usano i profumi per migliorare il proprio umore almeno 3 giorni su 7 e comprano profumi in media tre volte all’anno.

