Banchiere, economista, professore universitario e dirigente pubblico italiano che negli anni ’90 diventa funzionario del Ministero del Tesoro. Se si guardano tutti gli incarichi ricoperti, vien da chiedersi quante vite, Mario Draghi, abbia vissuto. Scopriamo insieme chi è e qualche curiosità in più sulla sua vita pubblica e privata.

Chi è Mario Draghi

Mario Draghi nasce a Roma il 3 settembre 1947 dai genitori Carlo Draghi e Gilda Mancini. Rispettivamente banchiere e farmacista di origine campana, Mario è il maggiore di tre figli: i suoi fratelli sono Andreina e Marcello. La vita, con i tre ragazzini, è subito molto dura. Quando Mario ha solo 15 anni infatti, rimane orfano di entrambi i genitori.

Lui e gli altri due fratelli sono ancora troppo piccoli per prendersi cura di loro stessi da soli, per questo vengono affidati alle cure di una zia paterna.

Gli studi tra Roma e gli Stati Uniti

Nonostante la vita non sia stata subito giusta con i tre fratelli Draghi, i tre hanno la possibilità di frequentare scuole della Capitale, che hanno formato altre personalità conosciute, come il presentatore Giancarlo Magalli o l’imprenditore Luca Cordero di Montezemolo.

Mario Draghi prende il diploma all’Istituto Massimo di Roma, per poi proseguire gli studi all’università La Sapienza, laureandosi, con lode, in Economia nel 1970. Il suo relatore è l’economista Federico Caffè, con una tesi sull’integrazione economica e la variazione dei tassi di cambio.

Dopo la laurea Mario Draghi si trasferisce negli Stati Uniti per frequentare la MIT (Massachusetts Institute of Technology). Nel 1977 consegue un dottorato di ricerca sulla teoria e l’applicazione dell’economia, sotto la supervisione degli economisti Robert Slow e Franco Modigliani.

Il mandato come presidente alla BCE

Mario Draghi entra come banker nella BCE (Banca Centrale Europea), il 16 maggio 2011, quando viene ufficializzata la candidatura come Presidente dall’Eurogruppo. Il 24 giugno dello stesso anno diventa Governatore della Banca Centrale Europea.

Il 1° novembre 2011 ha inizio il mandato di Mario Draghi come Presidente della Banca Centrale Europea. Ruolo che ricoprirà fino a fine mandato nel 2020.

Matrimonio e figli

Mario Draghi è sposato con Serena Draghi, all’anagrafe Maria Serenella Cappello. Donna di origini nobili per via della sua discendenza da Bianca Cappello, moglie del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici. La coppia ha avuto due figli: Federica, laureata in biologia e dirigente di una multinazionale di biotecnologie, e Giacomo, laureato all’università Bocconi e trader finanziario alla banca d’affari Morgan Stanley.

Curiosità su Mario Draghi

Nonostante si sia poi rivelato uno dei maggiori sostenitori dell’Euro, pare la tesi di laurea di Mario Draghi fosse molto critica verso la moneta unica, che allora era ancora solo un progetto. Ma il suo impegno in questo campo gli vale la nomina a Uomo dell’Anno da parte del Financial Times e del The Times, il 31 dicembre 2012. Entrambi i giornali inglesi premiano Draghi per la gestione del debito europeo, in un momento in cui la crisi rischiava di coinvolgere i mercati dell’eurozona. Per via delle cariche prestigiose ricoperte e gli studi conseguiti con ottimi risultati, pare che i principali leader politici del centrodestra e centrosinistra, volessero proprio Mario Draghi come nuovo Presidente della Repubblica. Il suo nome era dato come alternativa al giurista Sergio Mattarella (poi effettivamente eletto), fratello minore di Piersanti Mattarella, politico italiano ucciso dalla mafia.

Mario Draghi sembra essere molto riservato. L’esperto di economia infatti, ama ritirarsi nella sia villa di Lavinio, località di vacanza e frazione del comune di Anzio, poco distante da Roma. È anche un grande appassionato di sport, sappiamo infatti che è solito praticare attività come jogging, tennis e golf.