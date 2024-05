Chiara Tron è Tamara in "Viola come il mare 2". Conosciamola meglio.

Chiara Tron è una attrice italiana, nonché colei che interpreta Tamara nella fiction di successo Mediaset “Viola come il mare 2“. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chiara Tron, chi è: fidanzato, altezza, genitori

Chiara Tron è una attrice italiana, nonché colei che interpreta Tamara nella fiction “Viola come il mare“. Chiara è nata a Roma il 28 marzo del 1993, ha quindi 31 anni, è del segno zodiacale dell’Ariete ed è alta un metro e sessanta. Chiara si è diplomata al liceo classico, per poi laurearsi presso l’Università degli Studi Roma Tre. Dopo di che ha cominciato a studiare recitazione, facendo diversi percorsi accademici come quello con Massimiliano Bruno, col quale ha anche poi lavorato. Chiara Tron ha recitato in diversi cortometraggi, tra cui “Nel posto giusto”, “Nessun rimorso”, “Stop” e “Spoiler”. Ha recitato nei film “Ritorno al crimine” e “Io e Angela”, e ha ricoperto il ruolo di Marta Marino nella serie tv “Don Matteo” nell’episodio intitolato “Il giorno perfetto”. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, Chiara Tron è fidanzata con l’attore Ruben La Malfa, conosciuto proprio sul set di “Viola come il mare“. Il loro amore è stato svelato nel corso di una ospitata a “Verissimo”, dove erano presenti sia lei sia Francesca Chillemi. La Tron ha raccontato che lei e Ruben si sono innamorati dopo la fine delle riprese e cha hanno quindi incominciato a frequentarsi. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi a ben 23mila follower.

Chiara Tron è Tamara in “Viola come il mare 2”

Come abbiamo appena visto, Chiara Tron è un’attrice romana. Nella seconda stagione della fortunata serie televisiva Mediaset “Viola come il mare”, interpreta Tamara Graziosi, un’amica della protagonista Viola, interpretata da Francesca Chillemi. Nella fiction Tamara è una Videomaker di Sicilia WebNews e dunque collega, oltre che amica, di Viola. Tamara, tra l’altro, è stata una delle prime persone a cui Viola ha raccontato di essere malata. Le due infatti, oltre al rapporto professionale, hanno anche un grande rapporto di fiducia reciproca e per questo sono molto unite. Ma ecco cosa ha detto l’attrice Chiara Tron in una intervista a La Voce Dello Schermo riguardo al suo personaggio: “Di Tamara mi piace la sua diversità rispetto al mio modo di essere e, allo stesso tempo, il suo modo dolce di affezionarsi, che è un aspetto che condividiamo e che ci accomuna. Mi diverte molto interpretarla e già dalla prima lettura del copione ero elettrizzata all’idea di dover vestire i panni di un personaggio così diverso da me. Io mi ritengo più estroversa, più accogliente ed empatica, mente Tamara crea muri ma possiede il mio stesso modo di voler bene alle persone.”

