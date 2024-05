Messi è stata la vera star della serata inaugurale della 77esima edizione del Festival di Cannes. Ma non stiamo parlando del noto calciatore argentino, bensì di un cane attore, per l’esattezza del cane di “Anatomia di una caduta”. Ma vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su di lui.

Chi è Messi, il cane di Anatomia di una caduta

Ieri, 14 maggio 2024, è ufficialmente iniziata la 77esima edizione del Festival di Cannes. Tante le star che hanno sfilato sul red carpet ma, gli occhi di tutti erano puntati su di lui, Messi, il cane attore del film vincitore della scorsa edizione della kermesse, ovvero “Anatomia di una caduta”. Messi è un Border Collie di 7 anni e, accompagnato dalla sua padrona, Laura Martin Contini, ha sfilato sul red carpet come una star, per poi mettersi in piedi su due zampe sulla scalinata. Messi è stato adottato da Laura Martin Contini, una addestratrice di Parigi, nonostante la precedente proprietaria lo aveva definito come il più brutto della cucciolata. Sono stati i figli della Contini a volerlo chiamare Messi, in onore del famoso calciatore argentino. Laura ha visto subito in Messi delle grandi potenzialità e ha così iniziato ad addestrarlo, partendo dai comandi di base. Poi ha cominciato a farlo abituare alle telecamere e ai microfoni, fino a farlo diventare un super cane attore.

Messi, il vincitore del Palm Dog Award 2023

Come abbiamo appena visto, Messi è un Border Collie di 7 anni, ormai diventato una vera e propria star. Messi ha recitato nel film vincitore della Palma D’Oro al Festival di Cannes dello scorso anno, vincendo il premio Palm Dog Award, ovvero quel riconoscimento conferito al miglior cane. Il premio per l’esattezza di tratta di un collare con la scritta “Palm Dog“. Nel film “Anatomia di una caduta” di Justine Triet, Messi interpreta il cane Snoop, il fedele compagno di un ragazzo ipovedente. La padrona di Messi ha dedicato molto tempo per preparare Messi a questo ruolo, soprattutto per addestrarlo come cane guida. Nel film il cane di famiglia Snoop svolge un ruolo davvero molto importante, osservando tutto quello che succede dal suo punto di vista. A convincere la giuria a dare il Palm Dog proprio a lui è stata una scena in particolare, ovvero quando il cane si finge malato in maniera davvero super convincente. L’addestratrice è riuscita a far stare Messi immobile grazie a un allenamento costante e a diverse sessioni di gioco con la sua pallina preferita. Dopo lo scorso anno, ecco che Messi è tornato a Cannes come ospite. Tra l’altro era presente anche alla consegna dei Premi Oscar dello scorso mese di marzo. Insomma, Messi è diventato una vera e propria star, chissà se lo vedremo recitare in qualche altro film nel prossimo futuro.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Festival di Cannes 2024: il look di Meryl Streep sul red carpet

Festival di Cannes 2024: date, programma, film, giuria, ospiti