L’Inverno 2023 ha inaugurato una nuova tendenza nel mondo del make-up: protagonista è il blush. Volete sapere il segreto per un’applicazione perfetta e dal risultato estremamente naturale? A rivelarcelo è il nuovo trend che ha spopolato su tutti i social.

Inverno 2023, l’applicazione del blush diventa un trend

Nell’Inverno 2023 a dominare tutti i make-up sarà il blush. Un prodotto estremamente versatile, adatto a tutti i tipi di pelle, in grado di donare al nostro viso un effetto radioso e sano. Che sia rosato, pesca, rosso o sui toni del viola, in polvere, in crema, in stick o liquido, che si applichi con il classico pennello o semplicemente con le dita, l’importante è che sia ultra luminoso. Protagonista della nuova tendenza spopolata recentemente sui social è proprio riguardo all’applicazione del blush. Il trend viene chiamato applicazione a W ed è andato virale in pochissimo tempo anche su Tik Tok, dove le influencer di tutto il mondo hanno realizzato numerosi video tutorial, generando milioni di mi piace e commenti. Ma scopriamo insieme nel dettaglio di cosa si tratta.

Inverno 2023: come ricreare il trend del blush

L’applicazione a W consiste nel disegnare sul viso una W con il blush. Prima di iniziare, occorre precisare che è molto difficile ricreare questo tipo di stesura con il blush in polvere, l’ideale sarebbe dunque utilizzare un prodotto in crema. Il primo passaggio consiste nel tracciare una linea obliqua che attraversa la guancia partendo dalla parte alta dello zigomo. Dopodiché, si risale passando sopra le ali del naso e arrivando all’attaccatura del ponte del naso stesso. Infine si scende, tracciando quindi una linea obliqua lungo la guancia per poi risalire fino allo zigomo. Per finire si sfuma il tutto con le dita, picchiettando delicatamente in modo da far scaldare il colore piano piano, oppure con il pennello. Questo metodo di stesura permette di avere un effetto sano, fresco, luminoso e del tutto naturale. Un trend amatissimo da tante celebrità come Victoria Beckham, Chiara Ferragni e Hailey Bieber. Se sei curiosa di saperne di più, sulla piattaforma social sono presenti numerosi tutorial su come realizzare questo beauty trick. Cosa aspetti a provarlo? Siamo sicuri che non te ne pentirai!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

https://www.donnemagazine.it/brand-cosmetici-piu-venduti-italia-top/

https://www.donnemagazine.it/martini-make-up-cos-e-come-realizzare-beauty-trend-momento/