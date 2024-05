Valerio Pastore è un videomaker e tecnico del suono, nonché il fidanzato della cantante salentina Alessandra Amoroso. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Valerio Pastore, chi è: età, carriera

Valerio Pastore è il fidanzato della cantante salentina Alessandra Amoroso. Valerio è nato a Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno, nel 1994 e ha quindi 30 anni. Pastore lavora nel mondo della musica come tecnico del suono e come videomaker. Non si hanno molte informazioni su di lui, è infatti una persona molto riservata, ma quello che è certo è che sembra proprio la persona che è riuscita a far tornare il sorriso in amore ad Alessandra Amoroso, soprattutto dopo la fine della lunga storia con Stefano Settepani.

Alessandra Amoroso e Valerio Pastore: la storia d’amore

Come abbiamo appena visto, Valerio Pastore è il fidanzato della cantante salentina, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, Alessandra Amoroso. Tra loro due ci sono 8 anni di differenza, Valerio infatti è del 1994 mentre la Amoroso è del 1986, ma questa cosa pare proprio non creare alcun problema tra i due. Sembra che si siano conosciuti sul lavoro, anche se non si hanno certezze in merito. Alessandra ha avuto una lunga relazione con Stefano Settepani, il producer musicale conosciuto dietro le quinte di Amici, durata circa cinque anni e finita a un passo dal matrimonio. Ma ecco cosa aveva dichiarato in passato la stessa cantante in merito alla fine della storia con Settepani: “l’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale, che mi fa sentire più pronta, magari a un nuovo amore.” Alessandra ha anche aggiunto che si può rimanere amici agli ex fidanzati, arrivando anche a provare gioia se si sposano o se hanno dei figli, che a prescindere da tutto è importante che resti il bene e la capacità di gioire per coloro che abbiamo amato. Alessandra Amoroso pare quindi effettivamente aver trovato nuovamente l’amore accanto a Valerio Pastore. Era stato il settimanale Chi ha pubblicare una foto dei due insieme mentre facevano la spesa. Ma ecco cosa ha detto la stessa cantante in una intervista a a Cosmopolitan: “il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo, che ho sempre desiderato in realtà. Speriamo possa continuare così, è stata per me una enorme scoperta anche per me stessa, ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata e io non lo conoscevo.” Alessandra ha concluso affermando che la cosa più bella del loro amore è che lei si sente libera, anzi che entrambi sono molto liberi e per lei questo è la chiave di tutto.

