Siria Magri è la moglie del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che è stato arrestato il 7 maggio 2024 per corruzione. La Signora Magri è una figura nota nel mondo dei media, in particolare nel telegiornale Studio Aperto su Mediaset, dove ha lavorato fino al 2010. Da allora, ha continuato a lavorare nell’ambito giornalistico come co-direttrice di Videonews, una testata che si occupa dei programmi di informazione e intrattenimento.

Siria Magri: chi è la moglie di Giovanni Toti

Siria Magri è nata a Bergamo il 5 giugno 1962 e ha trascorso la sua infanzia a Chiuduno. Ha iniziato la sua carriera molto giovane, subito dopo aver terminato gli studi superiori, collaborando con l’archivio del quotidiano Eco di Bergamo. Successivamente è stata assunta da Bergamo TV, dove si è occupata di sport. Nel 1988 è entrata a far parte di Mediaset, quando ancora era chiamata Fininvest, lavorando inizialmente nella redazione sportiva e diventando giornalista professionista nel 1992. È stata nominata anche responsabile della pagina sportiva del nuovo Tg5.

Dal 1993 conduce Studio Aperto su Italia1 ed è durante questo periodo che ha conosciuto suo marito Giovanni Toti nel 1997, con il quale si è successivamente sposata. Dopo aver lasciato la conduzione nel 2010, è diventata caporedattrice e vicedirettrice di Videonews, dedicandosi ai programmi d’informazione delle Reti Mediaset. Attualmente cura diversi programmi del gruppo e in particolare Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Sabrina Scampini e Alessandra Viero, oltre ad altri talk show come quelli condotti da Paolo Del Debbio. Dal febbraio 2019 ricopre il ruolo di co-direttrice di Videonews. Nel febbraio 2020, ha ricevuto il premio Dietro le Quinte al Gran Galà della stampa del Festival di Sanremo per la sua carriera. Ha lavorato per anni ai programmi di Barbara D’Urso, dal mattino alla domenica sera, inclusa l’esperienza conclusa di Live – Non è la D’Urso.

Il matrimonio con Giovanni Toti

Riguardo al suo rapporto con Giovanni Toti, si sono sposati nel 2003 dopo un lungo periodo di frequentazione. La coppia non ha avuto figli. Riguardo ai primi anni della loro relazione, Siria Magri ha raccontato: “Dopo lo stage non se n’è più andato. Ha fatto tutta la gavetta ed è arrivato dov’è arrivato. Però sì, qualche volta mi è capitato di criticarlo riguardo a qualche pezzo…Ma è sempre stato una persona molto preparata, un professionista che conosce bene la storia d’Italia e sa di cosa parla quando appare in televisione.”

Ha aggiunto inoltre: “Sono orgogliosa di mio marito che fa ciò che ogni politico dovrebbe fare: andare sul territorio, conoscere e capire i problemi della gente“. Dopo l’arresto del marito, la famiglia ha preferito mantenere il massimo riserbo evitando commenti pubblici.