Irama, Galassie: il significato della canzone

Nel corso della semifinale di Amici di Maria De Filippi, Irama ha presentato il suo nuovo singolo, dal titolo “Galassie”, che anticipa il suo prossimo album in uscita in autunno. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, il testo e il significato di questa canzone.

Irama, il testo del nuovo singolo “Galassie”

Durante la semifinale del talent show di Maria De Filippi, Amici, Irama si è esibito presentando in anteprima il suo nuovo singolo, dal titolo “Galassie”, brano che sarà disponibile in tutte le piattaforme si streaming a partire da venerdì 17 maggio 2024 e che anticipa l’uscita del nuovo album fissata per il prossimo autunno. Prima però di capire qual è il significato di questa nuova canzone, ecco di seguito il testo di “Galassie”:

“Dove vanno XXX immagine

Certe stelle quando cadono

Ed esattamente là ti incontrerò

Troverò



È solo un’altra città

Qua non c’è gravità

Ti respirerò libera

Come elettricità



Ti porterò dove

Non sei stata mai

Saremo altrove

Quello che vorrai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Lontano da ogni

Cosa stupida



Andremo dove

Dimenticherai

Tutto il dolore

E poi ballerai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Tutto il rumore

Sarà musica



Sentirai coi tuoi occhi

Toccherai con il cuore

Hai mai visto due sogni

Mentre fanno l’amore



Balleranno solo i nostri corpi

Ma tu

Già lo stai facendo

E non ti accorgi



Sospesi nell’aria

Qui non c’è gravità

Ti proteggerò

Da ogni malinconia

Se ti va



Ti porterò dove

Non sei stata mai

Saremo altrove

Quello che vorrai

Sotto una pioggia

Che ci illumina



Lontano da ogni

Cosa stupida

Andremo dove

Dimenticherai

Tutto il dolore

E poi ballerai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Tutto il rumore

Sarà musica



Lontano da te,

Da ogni tua follia

Da una malattia che prende

Una parte di te la getterà via

Tu fidati di me

Ti porterò dove

Non sei stata mai

Saremo altrove

Quello che vorrai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Lontano da ogni

Cosa stupida



Andremo dove

Dimenticherai

Tutto il dolore

E poi ballerai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Con te nemmeno Dio

Ci giudica”

Irama, Galassie: il significato della canzone

Come abbiamo appena visto, Irama ha presentato in anteprima, nel corso della semifinale di Amici di Maria De Filippi, che ha visto Holden, Petit, Mida, Sarah, Marisol e Dustin staccare il pass per la finalissima di sabato 18 maggio, il suo nuovo singolo “Galassie”. La sua esibizione è stata molto apprezzata dal pubblico presente in studio, la stessa Maria De Filippi ha commentato così l’esibizione dell’artista: “sei sempre più bravo, più sofisticato…” La nuova canzone di Irama si appresta a essere davvero un grande successo, ma di che cosa parla esattamente? Qual è il significato della canzone? Il cantante racconta una storia d’amore, tra una ragazza e il protagonista della canzone. Il loro amore si trasforma in un salvagente quando la giovane scopre di essere malata, quando stanno insieme infatti il rumore diventa musica e il dolore diventa solo un ricordo. Nel testo Irama cita anche Franco Battiato: “ti proteggerò da ogni malinconia”. Ricordiamo che tra qualche giorno, ovvero il 15 maggio, Irama si esibirà all’Arene di Verona per uno show evento, tra l’latro già sold out, per poi continuare con il tour estivo, prima dei palazzetti del prossimo autunno.

