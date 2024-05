Gucci ha lanciato una nuova versione della borsa Blondie, in occasione della sfilata Cruise 2025 a Londra. Vediamo insieme, all’intero di questo articolo, di saperne di più su questa nuova it bag e sul suo prezzo.

Borsa Gucci Blondie: il prezzo dell’accessorio di tendenza del 2024

Si sa, le borse sono l’accessorio irrinunciabile per noi donne. Al giorno d’oggi non sono solamente utili per poter portare sempre con sé tutto il necessario, ma sono dei veri e proprio accessori di moda, in grado di dare quel tocco in più ai nostri outfit. Per questo la maggior parte di noi ha un armadio pieno di borsa, perfette da sfoggiare in diverse occasioni. Per questo 2024 la borsa must have è senza dubbio la Gucci Blondie. La borsa è stata lanciata in occasione della sfilata Cruise 2025 di Gucci a Londra, e non poteva davvero esserci occasione migliore per promuovere quella che è destinata a diventare una delle it bag dell’anno. Sabato De Sarno ha quindi deciso di rivisitare anche la Gucci Blondie, dopo aver rieditato la borsa Jackie, la famosa borsa a spalla che prende il nome da Jacqueline Kennedy. La nuova borsa Gucci Blondie sarà disponibile dal 14 al 26 maggio solamente in alcuni negozi selezionati, in tre gradazioni di marrone. Al momento non si conosce il prezzo della nuova versione della Gucci Blondie. Sul sito ufficiale della Maison sono disponibili tutte le altre borse Blondie, con prezzi che vanno dai 1.300 euro fino 3.500 euro.

Le caratteristiche della nuova borsa Gucci Blondie

Come abbiamo appena visto, Gucci ha lanciato una nuova versione della borsa Blondie, che sarà disponibile dal 14 al 26 maggio in alcuni negozi selezionati della Maison. La borsa Blondie è una delle più amate di Gucci, è nata tantissimi anni fa, nel 1971, ovvero nel periodo in cui Gucci aveva brevettato l’iconico motivo con la G intrecciata. All’inizio era in pelle scamosciata, come voleva la moda del momento. La Blondie è tornata di forte tendenza nel 2019 ed è stata rivisitata per la sfilata Love Parade a Los Angeles. Tante le caleb che sono corse a comprane una, come per esempio le attrici Anne Hathaway ed Elle Fanning. La nuova Gucci Blondie di Sabato De Sarno ha come caratteristica il fatto di essere più robusta rispetto alle altre, ed è presente in due versioni, ovvero in pelle, oppure in tela stampata. Come detto in precedenza, la borsa Blondie di De Sarno sarà disponibile in tre gradazioni del colore marrone e solamente in alcuni negozi selezionati dal 14 al 26 maggio. La Blondie è davvero una borsa iconica, elegante e raffinata, perfetta da sfoggiare in tante occasioni diverse e per questo resta sempre il sogno di tante di noi. La nuova borsa Gucci Blondie si appresta a essere l’accessorio di tendenza di questo 2024.

