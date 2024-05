KTS Finance: consulenza assicurativa per affrontare le sfide finanziarie

L’attuale contesto di crisi economica e occupazionale, aggravato dal crescente aumento dei costi delle bollette, mette molti italiani di fronte a sfide finanziarie e incertezze per il futuro….

L’attuale contesto di crisi economica e occupazionale, aggravato dal crescente aumento dei costi delle bollette, mette molti italiani di fronte a sfide finanziarie e incertezze per il futuro. In tale scenario, è fondamentale pensare a proteggere se stessi e la propria famiglia. Rivolgersi a un’azienda di intermediazione assicurativa affidabile e esperta come KTS Finance può essere la scelta più saggia per ottenere le informazioni necessarie e individuare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze.

Il ruolo del consulente assicurativo

I consulenti assicurativi di KTS Finance si distinguono per la loro capacità di analizzare attentamente la situazione del cliente, considerando aspetti come il lavoro, la casa, la salute e la previdenza. Questo approccio consente di identificare potenziali rischi e difficoltà finanziarie, fornendo un servizio di consulenza prezioso in un contesto in cui l’educazione finanziaria è spesso carente. Secondo una ricerca condotta da Pictet AM e Finer Finance Explorer nel 2020, l’Italia si posizionava al 25º posto su 26 paesi avanzati per livello di educazione finanziaria.

Richiedere una consulenza professionale consente di valutare le prospettive pensionistiche e di adottare contromisure adeguate per garantire un tenore di vita confortevole anche in età avanzata. I consulenti di KTS Finance sono dotati di competenze tecniche approfondite, compresa una vasta conoscenza dei prodotti assicurativi e delle normative di settore, unite a un forte senso dell’empatia e dell’ascolto attivo. Queste qualità sono fondamentali per instaurare una relazione di fiducia e comprensione reciproca con il cliente.

Formazione continua

KTS Finance dedica grande attenzione alla formazione offrendo corsi strutturati su diversi livelli. Questi corsi non solo permettono di iscriversi al Registro Unico degli Intermediari, ma offrono anche aggiornamenti e approfondimenti manageriali garantendo così un percorso formativo continuo e di alto livello per i propri consulenti.

Soluzioni personalizzate

Attraverso una consulenza mirata, i clienti possono individuare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze e risorse economiche, come ad esempio programmi di previdenza integrativa. Considerando che la pensione pubblica da sola potrebbe non essere sufficiente, un reddito supplementare può offrire sicurezza finanziaria per affrontare spese fisse e imprevisti. Inoltre, è possibile pianificare a lungo termine per coprire costi come l’istruzione dei figli, con piani di rimborso ben strutturati e gestibili.

Adottare queste misure, insieme alla protezione della casa da rischi come furti e danni, può migliorare significativamente la qualità della vita e offrire la tranquillità necessaria per guardare al futuro con ottimismo.