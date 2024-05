Oggi, 16 maggio 2024, Laura Pausini compie 50 anni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le canzoni e i duetti più famosi della cantante romagnola.

Laura Pausini compie 50 anni

Sono 50 le candeline che spegnerà oggi una delle cantanti più amate non solo nel nostro Paese, ma in tutto il mondo, ovvero Laura Pausini. Laura, infatti, è nata il 16 maggio del 1974 e compie quindi 50 anni. Un successo via l’altro nel corso dei suoi 30 anni di carriera, che l’hanno portata a esibirsi in tutto il mondo con concerti quasi sempre sold out. Non sono mancati nemmeno i numerosi riconoscimenti e premi vinti nel corso degli anni. Ma andiamo a vedere adesso insieme quali sono le canzoni e i duetti più famosi di Laura Pausini.

Laura Pausini: canzoni e duetti famosi

Laura Pausini compie 50 anni. Era il 27 febbraio del 1993 quando, a soli 19 anni, si è aggiudicata il primo posto delle “Nuove proposte” al Festival di Sanremo con il brano “La solitudine”, probabilmente la canzone ancora oggi più famosa e cantata della Pausini. Dopo quel successo la carriera di Laura è decollata, negli anni Novanta sono state tantissime le canzoni che ancora oggi vengono cantate e ricantate, basta pensare a “Strani amori”, “Ascolta il tuo cuore”, Incancellabile”, Le cose che vivi”, “La mia risposta”, Un’emergenza d’amore”, “In assenza di te”, “Il mio sbaglio più grande” e “Tra te e il mare”. Anche negli anni Duemila il successo di Laura non è diminuito, tra le canzoni più note troviamo “Resta in ascolto”, “Vivimi”, “Invece no” e “Primavera in anticipo”. Laura Pausini è stata protagonista anche di tanti duetti, vediamo insieme i più famosi:

Gilberto Gil: nel 2001 il singolo “Seamisai” fu reinciso in lingua italo portoghese con Gilberto Gil, e divenne “Sei que me amavas”.

nel 2001 il singolo “Seamisai” fu reinciso in lingua italo portoghese con Gilberto Gil, e divenne “Sei que me amavas”. Nek: impossibile non conoscere il brano “Sei solo tu”, contenuto nell’album del cantante di Sassuolo “Le cose da difendere”, cantato appunto da Nek e la Pausini.

impossibile non conoscere il brano “Sei solo tu”, contenuto nell’album del cantante di Sassuolo “Le cose da difendere”, cantato appunto da Nek e la Pausini. Biagio Antonacci: con Biagio la Pausini è stata protagonista di più di un duetto, come in “Tra te e il mare” e “Il coraggio di andare”.

con Biagio la Pausini è stata protagonista di più di un duetto, come in “Tra te e il mare” e “Il coraggio di andare”. Michael Bublé : il cantante canadese scelse proprio Laura Pausini per duettare con lui nella cover “You’ll Never Find Another Love Like Mine.”

: il cantante canadese scelse proprio Laura Pausini per duettare con lui nella cover “You’ll Never Find Another Love Like Mine.” Tiziano Ferro: nel suo album dedicato alle cover, Laura Pausini ha deciso di duettare con Tiziano Ferro nel brano di quest’ultimo “Non me lo so spiegare”.

nel suo album dedicato alle cover, Laura Pausini ha deciso di duettare con Tiziano Ferro nel brano di quest’ultimo “Non me lo so spiegare”. Andrea Bocelli: il brano “Dare o live (Vivere)”, nasce proprio come una esibizione live del tenore e della Pausini, e sarà poi contenuto nell’album di Bocelli “Vivere – The Best of Andrea Bocelli”.

il brano “Dare o live (Vivere)”, nasce proprio come una esibizione live del tenore e della Pausini, e sarà poi contenuto nell’album di Bocelli “Vivere – The Best of Andrea Bocelli”. James Blunt: uno dei duetti più famosi, quante volte abbiamo sentito in radio “Primavera in anticipo” di Laura Pausini con James Blunt.

uno dei duetti più famosi, quante volte abbiamo sentito in radio “Primavera in anticipo” di Laura Pausini con James Blunt. Kylie Minogue: nel brano “Limpido” la Pausini duetta con la cantante australiana.

Insomma, sono davvero tanti i duetti che hanno visto protagonista Laura Pausini, e di certo ce ne saranno in futuro!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Irama, il significato della canzone “Galassie”

Spotify, testi delle canzoni a pagamento?