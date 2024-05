Festival di Cannes 2024: tutti i look più belli del secondo red carpet

Da Anya Taylor-Joy a Naomi Campbell: ecco i look più belli del secondo red carpet.

Prosegue la 77esima edizione del Festival di Cannes. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, i look più belli visti il secondo giorno sul red carpet.

Festival di Cannes 2024: look secondo red carpet

Il 14 maggio è iniziata ufficialmente la 77esima edizione del Festival di Cannes. Sono 22 i film in Concorso che si contenderanno l’ambita Palma D’Oro. Anche ieri, come nella serata inaugurale della kermesse, sono state tante le star che hanno sfilato sul red carpet. Vediamo insieme quali sono stati i look più belli della seconda serata:

Anya Taylor-Joy: senza dubbio una delle attrici più attese di questa edizione della kermesse cinematografica. L’attrice statunitense ha indossato un abito firmato Dior impreziosito da diamanti Tiffany & Co. Anya come acconciatura ha scelto uno chignon a S, volumizzato grazie all’aiuto delle extension.

Naomi Campbell: la super modella non perde un colpo, nonostante gli anni che passano è sempre impeccabile. Per questa occasione Naomi ha indossato un abito nero super seducente firmato Chanel Couture del 1997.

Araya Alberta Hargate: l'attrice thailandese ha sfilato sul red carpet con un vestito firmato Armani Privé, caratterizzato da drappeggio e gonna multistrato. A completare l'outfit un collier di diamanti di Boucheron.

Iris Mittenanaere: l'ex Miss Francia e Miss Universo ha davvero osato. Si è presentata sul red carpet con un abito nero di Stephane Rolland caratterizzato da strascico e super spacco e con una maxi decorazione metallica color oro che avvolge Iris come se fosse un rovo di spine.

Cindy Bruna: la top model ha scelto un completo a righe firmato Laruicci e gioiello Chopard.

Jessica Serfaty Michel: l'attrice e la modella statunitense ha sfilato sul red carpet del Festival di Cannes indossando un long dress super elegante di colore verde smeraldo che lascia la schiena scoperta.

Putri Marino: l'attrice indonesiana ha puntato sul total red, indossando un abito lungo in velluto di colore rosso.

La 77esima edizione del Festival di Cannes è partita ufficialmente il 14 maggio 2024 e si concluderà il prossimo 25 maggio. Sono 22 i film in concorso a contendersi la Palma D’Oro, tra cui il film “Parthenope” del nostro Paolo Sorrentino. Nel corso della serata di inaugurazione della kermesse, è stata consegnata, dal parte dell’attrice francese Juliette Binoche, la Palma D’Oro alla carriera all’attrice 75enne Meryl Streep. Per quanto invece riguarda la giuria di questa 77esima edizione della kermesse cinematografica, abbiamo lo sceneggiatore e fotografo turco Ebru Ceylan, l’attrice francese Eva Green, l’attrice americana Lily Gladstone, la regista e sceneggiatrice libanese Nadine Labaki, l’attore italiano Pierfrancesco Favino, il regista, produttore e sceneggiatore spagnolo Juan Antonio Bayona, il produttore e attore francese Omar Sy e il regista giapponese Kore-Eda HiroKazu. Infine la presidente di giuria è la regista, attrice e sceneggiatrice Greta Gerwin. Staremo a vedere chi sarà il film vincitore quest’anno. Lo scorso anno a vincere è stato il film “Anatomia di una caduta”.

