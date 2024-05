Profumi gourmand: i più golosi da provare

I profumi da sempre visti come un qualcosa di molto importante da indossare e provare, si arricchiscono di nuove note. Infatti si punta molto ai profumi gourmand, ovvero fragranze dolci come se si fosse in una pasticceria. Vediamo allora quali sono le note più succulente di queste eau de parfum da provare sulla pelle e averla di vari profumi.

Profumi gourmand

Non si tratta soltanto di qualcosa da indossare, ma i profumi gourmand, come dice il nome, sembrano essere dei dolcetti molto golosi da gustare e provare sulla pelle. Possono regalare viaggi importanti e indossarli equivale a portare qualcosa di piacevole e zuccheroso addosso come se si entrasse in una pasticceria.

Il termine gourmand in francese significa proprio goloso e i profumi di questo tipo risentono di questa caratteristica. Non appena li si spruzza sulla pelle è possibile rendersi conto della sensazione che si prova e anche del profumo che lasciano. Hanno una buona persistenza, ma la cosa migliore è proprio il viaggio dolce che permettono di fare.

I profumi gourmand si riconoscono per le loro note dolci come il caramello, la vaniglia o anche la mandorla. Sono allo zucchero e alla frutta e alcuni sanno anche di biscotti, una fragranza croccante e dolce da avere sulla pelle. In alcuni casi, queste note dolci sono stemperate da altre fragranze dal sapore acidulo come può essere la mandorla.

Profumi gourmand: fragranze

Sono tantissimi i profumi gourmand da avere sulla pelle, ma al tempo stesso da assaporare e provare. Alcuni brand di profumeria puntano alla vaniglia con note di arancia, di caffè e di cacao come quelli proposti da Chocolate Greedy di Montale. Altri ancora hanno note pungenti come lo zenzero che si mescola alla vaniglia e al cioccolato.

Permettono di fare viaggi dolci e raffinati grazie alle note che li caratterizzano. Alcuni propongono i classici poudré indicati e adatti soprattutto per coloro che amano i profumi talcati e polverosi. Alcuni profumi sono molto eleganti dal sapore vintage per una fragranza dolce e unica nel suo genere. Alle note di mandarino e bergamotto si affiancano quelle del muschio e della vaniglia.

Chi ama il sapore del pistacchio, della panna e dei marshmallow ci sono molti profumi gourmand che risentono e si caratterizzano di queste note. In commercio si trovano prodotti del genere che giocano su questo contrasto proponendo alle note dolci anche altre più amare come le nocciole tostate oppure il rum.

Profumi gourmand: migliori Amazon

Sono quegli accessori in grado di dare quel tocco in più da avere sulla pelle. Si trovano su Amazon con prezzi ottimali approfittando di vari marchi e fragranze. Qui sotto una lista dei tre profumi gourmand dal sapore dolce e irresistibile per le consumatrici scelti tra brand ottimi.

1)Mancera Coco Vanille eau de parfum

Un profumo dalle note di vaniglia, quindi dal sapore dolciastro. Un prodotto di ottima qualità e molto delicato che ricorda torte a base di questo gusto, ma anche il profumo di spiagge esotiche e caraibiche per andare incontro alla bella stagione.

2)Les Senteurs Gourmands Tendre Madeleine

Un eau de parfum dalle note orientali indicato sia per uomini che donne. Un profumo molto gradevole che si mescola al sapore dei pasticcini tra cui vaniglia zuccherina e altre note dolci.

3)Khamrah eau de parfum Lattafa Perfumes

Un eau de parfum indicato per donne e uomini che, alle note legnose, mescola anche spezie e vaniglia. Si trovano infatti note di vaniglia, caldo speziato, legno di sandalo, ma anche cannella e fava tonka.

Con i profumi gourmand non manca il make up che risente di questa caratteristica e aspetto per la pelle.