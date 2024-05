Si sente spesso parlare di muting ma, che cos’è esattamente? Quali sono i suoi benefici? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Muting: tutto sulla tendenza di silenziare le persone sui social

Viviamo in un tempo in cui i social network sono parte integrante della nostra vita, le ore che passiamo ogni giorno a scrollare Facebook, Instagram o X sono davvero tante, vuoi per noia, vuoi per il bisogno di controllo, vuoi per la paura di perdersi qualcosa. Sta di fatto che molto spesso le nostre vite sono condizionate da ciò che leggiamo, o vediamo, sui vari social network. Alcuni post, tra l’altro, spesso hanno effetti molto negativi sul nostro umore e anche sulla nostra salute psicofisica. Se ci sono alcuni dei nostri contatti i cui post suscitano in noi sentimenti negativi o sono causa di stress, è bene sapere che c’è una soluzione. Sta infatti sempre più spopolando la tendenza del muting. Ma, che cos’è esattamente il muting? In poche parole significa silenziare tutti coloro che ci provocano fastidio sui social media. In questo modo, se non si vuole rimuovere una amicizia sui social, ecco che silenziare diventa la soluzione perfetta. La persona silenziata, tra l’altro, a meno che non glielo diciate voi stessi, non potrà mai sapere che l’avete silenziata e questo fa sì che non si vengano a creare situazioni spiacevoli, come può invece accadere se si rimuove direttamente l’amicizia (nel caso ovviamente che sia una persona che si conosca anche nella vita reale).

I benefici del muting

Come abbiamo appena visto, silenziare una persona i cui contenuti sui social sono negativi per il nostro benessere psicofisico è la soluzione migliore per noi stessi, soluzione che ci può consentire di creare un ambiente online più positivo e stimolante. In questo modo possiamo eliminare post e discussioni che sono per noi tossiche, e concentrarci invece maggiormente su quelle più costruttive e stimolanti. Il muting, inoltre, pare riduca anche il numero di ore che passiamo sulle varie piattaforme, in quanto, se ci pensate, rimaniamo più attaccati allo schermo nel leggere contenuti negativi, discussioni accese e che provocano indignazione, rispetto invece a post e contenuti semplici e positivi. Silenziando le persone che propongono solo contenuti negativi, ecco che anche la nostra esperienza sui social può diventare molto positiva e soprattutto non più causa di stress. Il muting quindi non deve essere visto come un atto di vigliaccheria e non ci si deve sentire in colpa nel silenziare una o più persone, anzi deve essere visto come un grande atto di amore verso noi stessi e verso la nostra vita. Silenziare qualcuno che ci infastidisce quindi fa bene, migliora di molto il nostro umore e ci rende quindi più felici. Quindi, cosa state aspettando a silenziare tutti coloro i cui contenuti social vi mettono di cattivo umore?

