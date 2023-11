Make up: i brand cosmetici più venduti in Italia: la top 10

Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i 10 brand di cosmetici più venduti nel nostro Paese.

I brand cosmetici più venduti in Italia

I prodotti di bellezza, che siano relativi al make up oppure alla cura di corpo, viso e capelli, sono sempre in cima alla lista dei desideri di noi donne. Guai a rinunciare a prendersi cura del proprio corpo o ad abbellirlo con i tanti trucchi ormai esistenti sul mercato. Pensate che, durante la pandemia, c’è stato un vero e proprio boom di vendite di prodotti beauty. Se si può rinunciare a una borsa di lusso, stessa cosa non è per un rossetto o per un mascara di qualità. Ma vediamo adesso insieme quali sono i brand cosmetici più venduti nel nostro Paese.

I brand cosmetici più venduti in Italia: la top 10

Come abbiamo appena detto, i cosmetici sono tra i prodotti più acquistati in assoluto dalle donne di tutto il mondo. Ma vediamo adesso insieme quali sono i brand più venduti in Italia, dal primo al decimo posto:

Dior: al primo posto troviamo Dior, grazie anche alla cantante e attrice sudcoreana Jisoo KIm, nominata ambasciatrice del marchio. Da quando è arrivata le vendite sono aumentate tantissimo, fino all’8 %. Viktor & Rolf: brand che ha avuto un’impennata anche nel nostro Paese, soprattutto dopo la scelta di Anya Taylor Joy come testimonial. L’Oréal Paris: marchio molto amato anche in Italia, mascara, ombretti, fondotinta, matite, rossetti, sono solo alcuni dei prodotti della linea make up del brand francese. Lancôme: altro brand amatissimo nel nostro Paese, difficile trovare una donna che non abbia provato almeno una volta un rossetto, un eyeliner o uno smalto Lancôme. Estée Lauder: una delle più grandi aziende in fatto di cosmetici, non poteva certo non esserci nella top 10 dei brand cosmetici più venduti in Italia. Oltre ai prodotti per il make up, vendutissimi anche i profumi e i prodotti per la cura del corpo e del viso. Chanel: altro brand molto amato e venduto in Italia, rossetti, mascara e smalti sono i prodotti più acquistati. Nars: brand di cosmetici appartenenti al gruppo Shiseido, arrivato in Italia una decina di anni fa e divenuto subito uno dei brand più acquistati. I suoi prodotti li potete trovare da Sephora. Yves Saint Laurent: trucchi, profumi, creme corpo e viso. Tante donne si affidano a questo brand per la propria bellezza. Maybelline New York: altro brand molto amato. I suoi prodotti si trovano anche al supermercato e restano sempre tra i più acquistati, soprattutto mascara, eyeliner e rossetti. Rimmel: anche Rimmel si conferma un brand molto amato, ormai da tantissimi anni tra i più venduti nel nostro Paese. Anche i prodotti del brand londinese si possono trovare nei vari supermercati.

Questi quindi sono i brand cosmetici più acquistati nel nostro Paese, qual è il vostro preferito?

