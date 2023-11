Cos’è il Martini Make up? Stiamo parlando di uno degli ultimi beauty trend ispirato all’iconico cocktail, che sta letteralmente spopolando sui social network. Scopriamo come realizzare il look del momento.

Martini Make Up: cos’è e come realizzare il beauty trend del momento

Il mondo beauty è in continua evoluzione dopo aver visto qualche tendenza più semplice e naturale, è arrivato il momento di sfoggiare colori e trucchi molto più audaci. Una dimostrazione in questo momento è il Martini Make Up, ispirato all’iconico cocktail e al suo essere simbolo di eleganza raffinata e ricercata, come sottolineato da Elle. Chi ha lanciato per primo questo nuovo look di tendenza? Da un lato troviamo Zoe Kim Kenealy, creator sempre pronta ad inventare nuovi look di grande ispirazione, che lo scorso autunno ha ideato il Dirty Martini Make Up, mentre dall’altro lato troviamo la make up artist Claudia Neacsu, che lo ha rilanciato durante l’estate su TikTok e Instagram, in una versione rivista. La prima versione si è fatta guidare più che altro dalle ribes del Martini, mentre la seconda ha preso spunto anche dai colori.

Questo trucco è perfetto per chi ha gli occhi che vanno dal nocciola al marrone scuro, perché riesce a renderli più luminosi, esaltando tutte le sfumature. Sugli occhi chiari, invece, è meglio bilanciarlo, scegliendo delle sfumature di verde più o meno calde per non appiattire lo sguardo, aggiungendo qualche dettaglio più freddo o anche nero, per renderlo più armonico. Sembra essere già stato scelto come il trucco perfetto per le feste 2023.



Martini Make Up: tutti i dettagli

Il Martini make-up è un trucco molto elegante e strutturato, anche se un po’ eccentrico. Si basa sul verde oliva, che lo rende davvero perfetto per l’autunno, mostrando un tocco di eleganza grazie alla luminosità e all’intensità. Stiamo parlando di un trucco occhi strutturato, dove le sfumature di colore sono diverse e sovrapposte e non può mancare un ombretto luminoso per dare quel tocco che richiama il cocktail e fa brillare gli occhi. La make up artist Claudia Neacsu ha creato una struttura grafica con un verde smeraldo scuro, sfumando il tutto e lasciando lo spazio per uno shimmer verde oliva dal sottotono dorato, aggiungendo ciglia finte per un effetto che rende l’occhio più allungato. Nulla, però, vieta di mescolare un’altra tendenza del momento, ovvero quella del Grungy Make Up, come riportato da Elle, per creare uno smokey intenso e dai colori più spenti, ottenendo un effetto diverso, che mantiene però gli stessi colori di base. A differenza degli ultimi trend, più precisi e descrittivi, quello del Martini lascia libera l’interpretazione e la creatività, dando la possibilità di divertirsi e giocare con le sfumature a tutte coloro che amano un verde, che non è un colore particolarmente facile.

