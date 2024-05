Perché dovremmo scegliere le creme corpo al magnesio? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché scegliere le creme corpo al magnesio: i benefici

Sappiamo tutte quanto sia importante applicare la crema non solo sul viso ma anche sul corpo, al fine di mantenere la pelle idratata, morbida e liscia. Un ingrediente che dovremmo tenere a mente è il magnesio, che ha davvero delle proprietà importanti per la nostra pelle. Il magnesio è un minerale già presente nel nostro organismo, oltre al fatto che lo ingeriamo mangiando alcuni cibi, come ad esempio cereali non raffinati e verdure a foglia verde. Il magnesio ha la capacità di migliorare il metabolismo e anche il funzionamento del sistema nervoso. Ma torniamo a parlare delle creme al magnesio, vediamo insieme quali sono i benefici per la nostra pelle:

Produzione di collagene ed elastina : il magnesio stimola la produzione di elastina e di collagene, ovvero quella proteina importantissima che aiuta a mantenere la pelle più giovane. Con il passare dell'età il collagene tende a diminuire, perciò è consigliato utilizzare creme al magnesio, proprio perché aiutano la produzione del collagene. Questa proteina è fondamentale per tutto l'organismo, poiché conferisce forza ed elasticità ai vari tessuti.

Ricambio cellulare: il magnesio migliora il ricambio cellulare, mantenendo così la pelle più elastica e compatta.

Purificazione : per chi soffre ad esempio di acne sulla schiena, il magnesio svolge anche un'azione purificante.

: per chi soffre ad esempio di acne sulla schiena, il magnesio svolge anche un’azione purificante. Rinforza la barriera cutanea protettiva: infine è ottimo per prevenire e ridurre ad esempio irritazione e macchie.

Insomma, i benefici del magnesio sono davvero tanti anche per la nostra pelle, quindi se dovete acquistare una crema per il corpo il consiglio è quello di provarne una al magnesio. Andiamo ora a vederne insieme qualcuna.

Dove acquistare le creme corpo al magnesio

Come abbiamo appena visto, il magnesio è un ingrediente davvero super per il benessere della nostra pelle. Se avete deciso di provare a prendere una crema corpo al magnesio, vediamone insieme qualcuna che potrebbe fare al caso vostro:

Glow By Hormone University – Lozione per il corpo al magnesio con collagene: migliora l’elasticità della pelle oltre a renderla più fresca. E’ adatta a tutti i tipi di pelle e la potete trovare su Amazon al costo di 57,49 euro.

migliora l’elasticità della pelle oltre a renderla più fresca. E’ adatta a tutti i tipi di pelle e la potete trovare su Amazon al costo di Casida – Crema di Magnesio: idratante, rilassante e rigenerante. Contiene Vitamina E, olio di cocco e burro di Karité. La potete trovare su Amazon al costo di 18,65 euro.

idratante, rilassante e rigenerante. Contiene Vitamina E, olio di cocco e burro di Karité. La potete trovare su Amazon al costo di Neom Great Day Magnesium Body Butter: super idratante, rende la pelle morbida ed elastica. Contiene anche Aloe Vera e svolge un’azione antinfiammatoria per ridurre gli arrossamenti. Lo potete trovare su lookfantastic.it al prezzo di 44,45 euro.

E voi, cosa aspettate a provare una crema corpo al magnesio?

