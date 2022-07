Giulia e Silvia Provvedi, in arte le Donatella, hanno conquistato il pubblico del web non solo grazie alla loro bellezza, ma anche con tanta ironia. Le due gemelle hanno scelto di raccontarsi sui loro profili social senza mezze verità, pubblicando, oltre ai loro scatti migliori, delle foto reali, che mostrano i trucchetti per apparire più sexy, e confessandosi con i propri fan.

Giulia Provvedi in topless in piscina: “Avevano caldo”

In un post, Giulia Provvedi ha pubblicato alcune sue foto in topless in piscina. “Avevano caldo, le ho liberate e non smettono di ringraziarmi“, ha scritto la cantante, accompagnando il commento con l’icona delle pere e del sole.

Le Donatella nella vasca da bagno: “Io sono scioccata, e voi?”

Gli scatti bollenti non sono di certo una novità per le sorelle Provvedi.

Solo qualche giorno prima, le due avevano pubblicato dalla vasca da bagno, scrivendo: “Avvistata una mamma con forme prorompenti sui social, ah cavolo c’è anche la zia. Io sono scioccata. Voi?”.

Giulia Provvedi senza filtri: “Meglio una vera imperfezione che una finta perfezione”

“Con o senza difetti sono sempre io, voi come mi preferite? Quello che penso io è che è sempre più bella una vera imperfezione che una finta perfezione“, recita un altro post sul loro profilo, che mostra Giulia Provvedi in costume con e senza filtri.

