Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati pizzicati in una discoteca della Sardegna. La conduttrice svizzera e il medico chirurgo si scatenano in pista, tra baci e abbracci.

Michelle Hunziker e Giovanni in discoteca

E’ tempo di vacanze in Sardegna per Michelle Hunziker.

A differenza delle fughe precedenti, dove la conduttrice ha avuto il suo Giovanni Angiolini tutto per sé, questa volta con lei ci sono le figlie Aurora, Sole e Celeste. La pargola avuta da Eros Ramazzotti, prima di arrivare sull’isola, ha avuto modo di conoscere il nuovo compagno della mamma e sembra aver approvato l’unione. Anche se sul profilo Instagram della Hunziker non è mai apparso Giovanni, quanti li beccano insieme non ci pensano un attimo ad immortalarli.

Ed è così che Michelle e Angiolini sono stati pizzicati in discoteca.

Michelle e Giovanni scelgono il Billionaire

Michelle e Giovanni hanno scelto di trascorrere una serata all’insegna del divertimento presso il Billionaire. Stando al video diffuso dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la Hunziker e Angiolini si sono abbandonati più volte a baci e abbracci, senza curarsi degli sguardi circostanti.

Michelle sempre gentile con i fan

Oltre al video che la ritrae in discoteca con Giovanni, Michelle è stata immortalata anche al mare.

La Hunziker appare in un filmato di un utente TikTok mentre viene avvicinata dai fan che le chiedono un selfie. Sempre gentile con tutti, la conduttrice svizzera non rifiuta mai una foto. Forse, è anche per questo che i seguaci la amano così tanto, seguendola in tutte le sue avveture televisive.