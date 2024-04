Fedez e Chiara Ferragni hanno smesso di seguirsi su Instagram, come mai? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Fedez e Chiara Ferragni non si seguono più su Instagram: cosa è successo?

Tra Fedez e Chiara Ferragni sembra che le cose vadano sempre peggio, infatti i due hanno smesso di seguirsi su Instagram. Per chi ancora quindi ancora pensava, o sperava, che la crisi fosse solo passeggera e che presto sarebbero tornati insieme, deve rassegnarsi all’idea che la loro storia sia davvero giunta al capolinea. Chiara e Fedez si sono bloccati, infatti tutti i loro tag sui vari post sono scomparsi. Pare che il primo a togliere il follow sia stato il rapper, seguito però subito dopo dall’influencer. Pensate che solo qualche giorno fa, secondo una indiscrezione riportata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, sembrava che le rispettive famiglie stessero spingendo affinché i due tornassero insieme perché ancora molto innamorati. Così però non sembra proprio, anzi ogni giorno che passa sembrano sempre più distanti. L’era dei Ferragnez sembra davvero essersi conclusa.

Chiara Ferragni e Fedez sempre più distanti

Come abbiamo appena visto, Chiara Ferragni e Fedez si sono bloccati su Instagram facendo così intendere che i rapporti tra i due siano sempre più tesi e difficili. Un riavvicinamento è quindi totalmente da escludere, almeno per il momento. Non si sa di preciso cosa abbia spinto i due a smettere di seguirsi sui social proprio adesso, nonostante la loro storia sia finita da qualche mese ormai. I rapporti hanno cominciato a diventare più freddi dal viaggio a Dubai che Chiara ha fatto con i figli, Leone e Vittoria, per le vacanze di Pasqua, e il successivo viaggio del rapper, sempre con i bimbi, a Miami. La Ferragni da allora è sparita dai social per diverse settimane, quando tra l’altro è anche andata in onda l’intervista di Fedez a “Belve” da parte di Francesca Fagnani, che l’influencer non ha mai commentato. Fedez nell’intervista ha detto che nonostante tutto Chiara sarà sempre la donna più importante della sua vita e che spera che i rapporti possano tornare sereni soprattutto per il bene dei bambini. Ma evidentemente le cose sono invece peggiorate, visto appunto che i due si sono bloccati a vicenda su Instagram. Chiara Ferragni è tornata sui social solamente qualche giorno fa, indossando un vestito che per molti era un “revenge dress”, ovvero il “vestito della vendetta”, perché molto simile a quello che aveva indossato lady D dopo la fine del suo matrimonio con Carlo. Cosa è accaduto di preciso in queste ultime ore al momento non si sa, ma quello che pare evidente è che Chiara Ferragni e Fedez non sono mai stati così distanti. Staremo a vedere se uno dei due dirà qualcosa in merito oppure se entrambi continueranno con le proprie vite, ormai totalmente separate.

