Nella serata di martedì 7 maggio è andata in scena la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest a Malmo, in Svezia. Petra Mede e Malin Akerman hanno condotto l’evento, mentre Mara Maionchi e Gabriele Corsi hanno commentato per l’Italia. È stato un inizio emozionante per l’evento, che ha portato insieme Paesi da tutta l’Europa e oltre, uniti dalla musica.

Ad aprire le danze, ci hanno pensato tre celebrità del contest: Eleni Foureira, arrivata al secondo posto nel 2018 come rappresentante di Cipro, lo svedese Eric Saade, terzo nel 2011, e la spagnola Chanel, terza classificata nel 2022.

Cosa è successo nella prima semifinale dell’Eurovision?

Nella semifinale del 7 maggio, oltre alle esibizioni dei concorrenti regolari, sono stati presentati anche Regno Unito e Germania, due dei cosiddetti Big Five (i Paesi che contribuiscono maggiormente ai finanziamenti della competizione). Inoltre, abbiamo visto l’esibizione della Svezia, nazione ospitante, e quindi automaticamente qualificata per la finale.

La competizione ha avuto inizio con Cipro, rappresentata da Silia Kapsis e la canzone “Liar”, seguita dalla Serbia con Teya Dora e “Ramonda”, dalla Lituania con Silvester Belt e il brano “Luktelk”, e dall’Irlanda con Bambie Thug e “Doomsday Blue”.

La prima esibizione dei Big Five è stata quella del Regno Unito, rappresentato da Olly Alexander con la canzone “Dizzy”, seguita dall’Ucraina con Al’ona Al’ona & Jerry Heil e il brano “Teresa & Maria”, la Polonia, presentata da Luna con “The Tower”, e la Croazia con Baby Lasagna e “Rim Tim Tagi Dim”, considerata una delle favorite dai bookmaker. Successivamente, l’Islanda è stata rappresentata da Hera Bjork con “Scared of Heights”.

La serata ha proseguito con la seconda esibizione dei Big Five, con la Germania presentata da Isaak e il brano “Always on the Run”. Raiven si è esibito per la Slovenia con la canzone “Veronika”, seguito dalla Finlandia con il provocatorio Windows95man e il pezzo “No Rules!” e dalla Moldavia con Natalia Barbu e “In the Middle”.

La terza e ultima esibizione dei Big Five per questa semifinale ha visto la Svezia, paese ospitante, rappresentata dai gemelli Marcus & Martinus con “Unforgettable”, seguiti dall’Azerbaigian con Fahree e Ilkin Dovlatov con la canzone “Ozunle Apar”. L’Australia ha portato sul palco gli Electric Fields con “One Milkali (One Blood)”, mentre il Portogallo è stato rappresentato da Iolanda con “Grito”. Infine, il Lussemburgo, tornato in competizione dopo trentuno anni, ha visto protagonista Tali con “Fighter”.

Durante la serata, inoltre, sono stati ospiti Johnny Logan, vincitore dell’Eurovision nel 1980 e nel 1987 per l’Irlanda, e il cantante svedese di origini italiane Benjamin Ingrosso, che ha rappresentato la Svezia nel 2018.

Eurovision 2024: i primi 10 finalisti

Solo 10 artisti hanno superato il primo turno, garantendosi così un posto nella finalissima di sabato 11 maggio. Durante questa finale, dovranno competere con gli altri Paesi qualificati e con i Big Five (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna), oltre alla Svezia in qualità di paese ospitante.

Gli artisti che hanno superato il turno grazie al televoto sono:

Serbia – Teya Dora con Ramonda

– Teya Dora con Ramonda Portogallo – Iolanda con Grito

– Iolanda con Grito Slovenia – Raiven con Veronika

– Raiven con Veronika Ucraina – Alyona Alyona & Jerry Heil con Teresa & Maria

– Alyona Alyona & Jerry Heil con Teresa & Maria Lituania – Silvester Belt con Luktelk

– Silvester Belt con Luktelk Finlandia – Windows95man con No Rules!

– Windows95man con No Rules! Cipro – Silia Kapsis con Liar

– Silia Kapsis con Liar Croazia – Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim

– Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim Irlanda – Bambie Thug con Doomsday Blue

– Bambie Thug con Doomsday Blue Lussemburgo – Tali con Fighter

Seconda semifinale: quando va in onda?

La prossima semifinale avrà luogo giovedì 9 maggio, con 16 Paesi in competizione per determinare i prossimi 10 finalisti. Si esibiranno gli ultimi tre dei Big Five: Francia, Spagna e Italia. Angelina Mango, rappresentate dell’Italia con “La Noia” sarà la sedicesima concorrente.

Da quest’anno, i rappresentanti dei Big Five (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito), insieme al Paese ospitante, la Svezia, si esibiranno dal vivo durante le semifinali. Sebbene i Big Five siano già qualificati direttamente per la finale, avranno l’opportunità di presentare le loro canzoni per intero in anteprima al pubblico e ai telespettatori.