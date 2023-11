Scopriamo chi è Rossella Erra, opinionista di Ballando con le Stelle, con informazioni sul marito, la figlia e l’età. La donna è l’ambasciatrice del popolo nel programma televisivo di Milly Carlucci.

Rossella Erra, chi è l’opinionista di Ballando con le Stelle? Età, marito, figlia e vita privata

Rossella Erra è l’ambasciatrice del popolo a Ballando con le stelle, ma prima di diventare opinionista era una commercialista. La donna ha 48 anni, è nata a Portici, in provincia di Napoli, il 19 giugno 1974, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Rossella Erra è spesso vittima di bodyshaming sui social network e ha sempre dichiarato che per quanto riguarda il suo fisico non ha mai avuto nessun tipo di problema e per questo rimane spesso male per quello che le scrivono e per come la attaccano sul web. Per quanto riguarda il suo percorso di studi, Rossella Erra è laureata e ha lavorato come commercialista. A 29 anni si è sposata con l’ufficiale dell’esercito Attilio Russo. I due si sono conosciuti durante una vacanza in Sardegna nel 2000. Dopo essersi innamorati hanno deciso di sposarsi e nel 2005 sono diventati genitori di Beatrice. La donna ha un profilo Facebook e un profilo Instagram, in cui condivide moltissimo del suo lavoro e delle sue apparizioni nei vari programmi a cui ha preso parte, ma anche qualche momento di vita privata.

Rossella Erra, chi è l’opinionista di Ballando con le Stelle? La sua carriera

Rossella Erra ha conseguito una Laurea in Economia del commercio internazionale e mercati valutari ed è diventata manager. Ha lavorato come commercialista, ma dopo un periodo non facile e un annuncio casuale sui social network ha preso parte a Vieni da me. Questo le ha consentito di iniziare una carriera nel mondo della televisione. È stata vista per la prima volta su Rai1 a Vieni da Me, trasmissione condotta da Caterina Balivo, dove ha ottenuto il ruolo di opinionista. Quando Vieni da Me è stato cancellato, la donna è entrata a far parte del cast ufficiale di Ballando con le Stelle, diventando l’ambasciatrice del popolo nella guria del talent show. Rossella Erra ha avuto anche modo di lavorare con Bianca Guaccero a Detto Fatto, sempre in qualità di opinionista, e come giurata del popolo a Il Cantante Mascherato. Quest’anno, prima del ritorno a Ballando con le Stelle, è stata ospite de La Volta Buona, trasmissione di Caterina Balivo, dove ha parlato dei tanti insulti e dei tanti attacchi che riceve sul web. La donna non è riuscita a trattenere le lacrime leggendo i commenti che riceve quotidianamente, confermando ancora una volta che ci sono molti leoni da tastiera che non fanno altro che attaccare le persone sui social network.

