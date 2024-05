Gambe pesanti e indolenzite? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come drenare e sgonfiare le gambe al fine di alleviare la sensazione di pesantezza.

Come drenare e sgonfiare le gambe: tutti i consigli

La spiacevole sensazione della gambe pesanti è un qualcosa che colpisce la maggior parte della donne, soprattutto a causa della ritenzione idrica. Con l’arrivo del caldo inoltre il fastidio tende ad aumentare, perciò è essenziale imparare come fare per drenare e sgonfiare le gambe a casa. La principale responsabile è come detto la ritenzione idrica, come spiegano dal marketing scientifico di BioNike: “si tratta di una condizione associata al ristagno dei liquidi, quindi non all’interno delle cellule, ma nello spazio interstiziale.” Le parti più colpite sono appunto le cosce, i polpacci e le caviglie, poiché il sangue deve fluire dal basso verso l’alto. Esistono però dei metodi per riuscire a sgonfiare le gambe e dire quindi addio alla fastidiosa sensazione di pesantezza. Iniziamo dall’alimentazione. Soprattutto quando fa più caldo è ottima cosa mangiare verdure crude, cetriolo, finocchio, sedano e lattuga ad esempio sono ricchi di acqua, oltre che depurativi e drenanti. Consigliati anche gli infusi a base di linfa di betulla, equiseto ed estratti di ananas. E’ bene inoltre evitare il sale e preferire il té verde a quello normale. La cosa però fondamentale è bere tanta acqua ogni giorno. Per sgonfiare le gambe è anche molto importante l‘attività fisica, l’ideale è camminare a passo svelto ogni giorno per almeno 20 minuti, sì agli sport acquatici e a 10-15 minuti al giorno di esercizio di tonificazione e allungamento.

I prodotti per drenare e sgonfiare le gambe

Come abbiamo appena visto, al fine di alleviare la sensazione di pesantezza delle gambe dovuta soprattutto alla ritenzione idrica, è fondamentale bere tanta acqua e mangiare tanta verdura cruda, oltre a fare attività fisica ogni giorno. Oltre a ciò si possono fare dei trattamenti con il sale marino oppure con creme e gel. Inoltre con l’arrivo del caldo, i getti di acqua fredda sulle gambe non possono fare che bene. Anzi si consiglia ogni mattina al risveglio di fare almeno 30 secondi di doccia fredda. Ma vediamo adesso insieme alcuni prodotti da usare per drenare e sgonfiare le gambe:

Geomar Sugar Scrub Drenante Zucchero e Tarassaco : grazie alla componente esfoliante di sale marino e sale di Epson questo scrub la microcircolazione e lascia la pelle super morbida e setosa. Lo potete trovare su Amazon al costo di 10,90 euro.

: grazie alla componente esfoliante di sale marino e sale di Epson questo scrub la microcircolazione e lascia la pelle super morbida e setosa. Lo potete trovare su Amazon al costo di Collistar – Superconcentrato drenante snellente giorno e notte: favorisce il rapido drenaggio dei liquidi donando leggerezza istantanea. Lo potete trovare su Douglas al costo di 43,99 euro.

favorisce il rapido drenaggio dei liquidi donando leggerezza istantanea. Lo potete trovare su Douglas al costo di Mar Morto bende riducenti: si tratta di bende monouso imbevute dei sali del Mar Morto che aiutano a combattere la pesantezza delle gambe. Le trovate su Amazon al costo di 20,76 euro.

