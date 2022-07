Vacanze da single per Tomaso Trussardi: i dettagli

Mentre la sua ex moglie, Michelle Hunziker, sta trascorrendo le sue vacanze estive in Sardegna in compagnia della sua nuova fiamma, Giovanni Angiolini, Tomaso Trussardi starebbe trascorrendo le vacanze a Ischia a bordo del suo yacht.

Tomaso Trussardi: le vacanze da single

Tomaso Trussardi sta trascorrendo le sue prime vacanze da single dopo l’addio a Michelle Hunziker nel mare ischitano: l’imprenditore ha postato alcune stories dove era ritratto a bordo di uno yacht in compagnia degli amici. Intanto la sua ex moglie, Michelle Hunziker, è in Sardegna con le figlie, Sole e Celeste, e con la sua nuova fiamma, Giovanni Angiolini, con cui è stata avvistata nelle ultime ore al Billionaire di Porto Cervo.

Ufficialmente lei e Trussardi si sono lasciati pacificamente e solo alcuni mesi dopo la rottura la showgirl è stata avvistata per la prima volta con Giovanni Angiolini, con cui adesso sembra intenzionata a non nascondersi più.

Michelle Hunziker in Sardegna

Michelle Hunziker si è recata più volte in Sardegna negli ultimi mesi – lì è nato il chirurgo per cui avrebbe perso la testa – ed è lì che avrebbe deciso di trascorrere le vacanze in compagnia delle figlie.

La showgirl non ha più menzionato Tomaso Trussardi dopo il loro addio mentre l’imprenditore ha scagliato alcune frecciatine contro il suo altro ex marito, Eros Ramazzotti, che le sarebbe stato vicino in seguito alla loro separazione. Trussardi aveva dichiarato anche di aver vissuto con dolore la decisione di separarsi dalla showgirl, madre delle sue due bambine.