Come allargare le scarpe strette in punta: i metodi efficaci

Di solito, le scarpe nuove presentano lo stesso problema: sono strette in punta. Ciò potrebbe farvi camminare male e procurarvi dolore ad ogni singolo passo. Ci sono diversi rimedi per poter allargare la vostra calzatura, tra cui anche quelli della nonna, tramandati da generazione in generazione. Ciò vi permetterebbe di ampliare l’estremità delle vostre scarpe senza recarvi da un calzolaio. Scopriamo i metodi.

Scarpe: l’importanza della comodità

I piedi sono una delle parti fondamentali del nostro corpo e, di conseguenza, diventa importante anche la scelta delle scarpe. Quest’ultime, nel caso fossero scomode, oltre a causare dei danni ai nostri piedi, comprometterebbero anche la nostra postura. Indossare scarpe che stringono in punta potrebbero causare delle vesciche, calli e deformità. È molto importante trovare delle scarpe che facciano caso al nostro piede, in tutte le sue dimensioni.

I rimedi della nonna per allargare le scarpe strette in punta

Sacchetto d’acqua: questo metodo sfrutta l’acqua congelata all’interno di due sacchetti congelati, che vanno inseriti all’interno delle scarpe in modo da allargare le zone più strette. Bisogna quindi mettere due sacchetti all’interno della scarpa, preferibilmente di notte, in modo da poterle allargare nel momento in cui non vengono utilizzate.

Vapore caldo: il calore permette di espandere le scarpe. Dovete riempire una pentola con acqua bollente e avvicinare le scarpe al vapore solo per alcuni minuti, stando attenti a non scottarsi e a non rovinare la vostra scarpa. Il calore non farà altro che ammorbidire il materiale. Dopo aver fatto ciò, indossate il vostro paio di scarpe, in modo da poterle allargare ulteriormente e non avere più problemi ai piedi.

Amamelide liquida: è una sostanza dalle proprietà rilassanti utilizzata per allargare le scarpe strette. Consigliamo quindi di inserire dell’amamelide liquida all’interno delle scarpe, soprattutto dove risultano più strette, e indossarle con calze spesse per qualche ora in modo da poterle allargare ulteriormente. Ciò permetterà alla calzatura di adattarsi al vostro piede.

Impacco di giornale umido: metodo che sfrutta l’umidità del giornale per ammorbidire il materiale delle scarpe. Consiste nel bagnare dei fogli di giornale e riempire le scarpe con essi, assicurandosi di inserire il giornale nelle zone strette. Successivamente, lasciare asciugare il tutto e ripetere l’operazione più volte se necessario.

Utilizzare un allargascarpe: come avete potuto intuire leggendo il nome, questo strumento vi permette di allargare le vostre scarpe. Come? Basta inserirlo all’interno delle scarpe e regolarlo per espandere gradualmente il materiale della calzatura. Potete comprarli in base alle vostre esigenze, viste le diverse misure disponibili.

