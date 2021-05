Il 14 maggio 2021 è uscita su Netflix una nuova serie basata sulla storia di Halston. Diretta da Ryan Murphy e interpretata dall’attore Ewan McGregor, racconta il successo e il successivo declino dello stilista entrato nel firmamento della moda tra gli anni ’60 e ’70.

Chi è Halston

All’anagrafe Roy Halston Frowick, ma conosciuto semplicemente come Halston, nasce a Des Moines, capitale dello Stato dell’Iowa, negli Stati Uniti, il 23 aprile 1932. Già da bambino, Halston mostra interesse per il ricamo che impara sotto la guida della nonna per poi cimentarsi nella realizzazione si di accessori e vestiti per la madre e la sorella.

Dopo il diploma alla Benjamin Bosse High School, nel 1950, inizia a frequentare l’Università dell’Indiana prima di trovare la propria strada alla School of the Art Institute of Chicago.

Chi è Halston: l’esordio e il successo grazie a Jackie Kennedy

Nei primi anni ’50, Halston inizia a farsi conoscere grazie alla realizzazione di una propria linea di cappelli da donna e nel 1957 apre il suo primo negozio a Chicago. In seguito diventa il capo modista del grande magazzino di lusso Bergdorf Goodman, a New York.

Il successo vero e proprio per Halston però, arriva grazie a Jackie Kennedy.

Nel 1961, in occasione dell’inaugurazione della presidenza del marito John F. Kennedy, l’elegante first lady si mostra con indosso il celebre “pillbox”, il cappellino a tamburello progettato proprio da Halston, che grazie ai consensi riscossi apre una boutique di moda femminile ed avvia una linea di prêt-à-porter. Nel corso della sua carriera, Halston ha vestito star di fama mondiale, chiamate anche le “halsonettes”, tra cui ricordiamo le celebri cantanti Cher, Diana Ross, Liza Minnelli e l’attrice ed ex modella Bianca Jagger, ex moglie di Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones.

Chi è Halston: gli anni del declino e la morte

Se gli anni ’70 per Halston sono un vero e proprio periodo d’oro, non si può dire lo stesso degli anni ’80 periodo in cui Halston perde il controllo della sua casa di moda a causa di diverse decisioni commerciali troppo azzardate. A partire dal 1983 quindi, il marchio cambia più volte proprietario, passando di mano in mano a volti e società più o meno note.

Nel 1990 Halston viene a mancare prematuramente all’età di 57 anni a causa di alcune complicazioni legate all’AIDS.

Dopo la morte del proprietario, diversi imprenditori hanno provato a rilanciare la Halston. Nel 2006 subentra la società Hilco Consumer Capital, con Tamara Mellon, co-fondatrice di Jimmy Choo, la stilista Rachel Zoe e il produttore cinematografico Harvey Weinstein. Nel 2007 Marco Zanini di Versace viene assunto come lead designer, per poi passare a Marios Schwab nel 2009. Nello stesso anno, l’attrice Sarah Jessica Parker è chiamata dalla società come presidente e chief creative officer per supervisionare la linea Halston Heritage, basata su schizzi archiviati dell’artista scomparso.

La star di “Sex and the City” ha lasciato l’azienda nel 2011 e con lei anche Schwab e Weinstein. Nel 2015 la Hilco Consumer Capital ha venduto le linee H by Halston e H alston a Xcel.