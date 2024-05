Ogni anno, il primo lunedì di maggio segna un momento clou nel mondo della moda e dello spettacolo. Il Met Gala, conosciuto come gli “Oscar dell’East Coast”, riunisce le più influenti celebrità del mondo del fashion, del cinema, dello spettacolo e della musica presso il Metropolitan Museum di New York.

Non è solo una serata di glamour e sfarzo, ma è un’occasione per sostenere l’ala del museo dedicata alla moda. L’evento svolge un ruolo significativo nel supportare il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, contribuendo a finanziare mostre, programmi educativi e conservazione delle collezioni.

Nel corso degli anni, la serata ha acquisito una crescente popolarità, diventando un appuntamento imperdibile per gli appassionati di moda e un’opportunità unica per gli stilisti e i designer di esprimere la propria creatività, interpretando il tema del gala con abiti straordinari e iconici.

Met Gala 2024: il tema

Il Met Gala ogni anno si distingue per il suo tema, dettato dal Costume Institute. Nel 2024, la mostra, intitolata “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion“, presenterà circa 250 pezzi di abbigliamento che abbracciano oltre 400 anni di storia della moda. Il termine “sleeping beauty” si riferisce ad abiti troppo delicati per essere esposti, che saranno mostrati attraverso animazioni video, illusioni olografiche tridimensionali e altre tecniche.

Quest’anno, il tema del Met Gala è stato ispirato dal racconto di J.G. Ballard, “The Garden of Time”. La storia narra di una coppia aristocratica che vive in una tenuta con un giardino magico. Tuttavia, una folla minaccia di invadere la loro proprietà. Per proteggere il loro tranquillo rifugio, ogni sera la coppia raccoglie un fiore, annullando il trascorrere del tempo e guadagnando preziosi istanti di sicurezza. Tuttavia, quando il giardino magico esaurisce i suoi fiori, la folla irrompe e depreda la tenuta, trasformandola in un luogo desolato, mentre gli aristocratici si trasformano in statue di pietra.

Il dress code “The Garden of Time” offre agli stilisti un’ampia libertà creativa, invitandoli a giocare con la fantasia. Questa scelta promette interpretazioni affascinanti del concetto di natura: si prevedono fiori, corsetti e abiti vintage, in un affascinante mix di eleganza e surrealismo.

Gli ospiti

La lista degli ospiti, selezionati rigorosamente su invito della padrona di casa, la direttrice di Vogue Anna Wintour, è mantenuta segreta fino all’ultimo momento. Tuttavia, tra le veterane dell’evento, ci sono nomi come Rihanna, Gisele Bundchen e Cara Delevingne. Tra i membri della famiglia Kardashian-Jenner, noti per essere presenze abituali al Met Gala, sembra che solo Kendall Jenner abbia confermato la sua partecipazione quest’anno.

Secondo le voci che circolano nei media americani, è attesa la partecipazione di star del calibro di Uma Thurman, Olivia Rodrigo, Sarah Paulson, insieme alle new entry Lily Gladstone e Ayo Edebiri.

Oltre ad Anna Wintour, a co-condurre la serata ci saranno Jennifer Lopez, Zendaya, Chris Hemsworth e Bad Bunny. Le poltrone onorarie, invece, vanno a J.W. Anderson di Loewe e Shou Chew, CEO di TikTok.

Come vedere il Met Gala 2024

L’evento inizierà alle 18:00 di lunedì 6 maggio, che in Italia coinciderà con la mezzanotte, e continuerà per tutta la notte fino al 7 maggio, tra red carpet, cena e afterparty. Tuttavia, al pubblico sarà concesso solo di osservare la sfilata sul red carpet, il momento più atteso dell’intera serata.

Durante l’evento, Anna Wintour ha proibito ai suoi ospiti di pubblicare foto e video sui social media, una regola che spesso viene infranta. Pertanto, per gli appassionati, è possibile dare uno sguardo agli account social delle star più attive e curiose per godersi qualche anticipazione, in attesa della pubblicazione ufficiale delle immagini.

Per coloro che vogliono seguire l’arrivo delle celebrità sul tappeto rosso del Met, sarà disponibile lo streaming su Vogue e sulle piattaforme digitali della rivista, inclusi TikTok e YouTube. Il livestream sarà condotto dall’attrice Gwendoline Christie, la produttrice e attrice La La Anthony e la modella Ashley Graham. Alle due celebrities, si affiancherà anche l’ex youtuber Emma Chamberlain, che sarà l’inviata speciale di Vogue per intervistare le star sul red carpet.