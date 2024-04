Melissa Satta è stata paparazzata Madrid in compagnia di Carlo Beretta, ex fidanzato dell’influencer Giulia De Lellis. Ma, cosa ci facevano insieme? Scopriamolo all’interno di questo articolo.

Melissa Satta a Madrid con Beretta: cosa ci fa con l’ex della De Lellis?

Sono stati i paparazzi del settimanale Chi a immortalare Melissa Satta e Carlo Beretta insieme durante un viaggio in Spagna, più precisamente a Madrid. Prima sono stati visti insieme all’aeroporto di Linate, poi durante un brunch nella capitale spagnola. Pare però che i due non fossero partiti per un viaggio a due, ma che fossero insieme ad amici in comune, quello che è certo è che hanno comunque trovato il tempo per passare del tempo assieme e conoscersi meglio. Entrambi hanno da poco concluso le loro relazioni, rispettivamente con Matteo Berrettini e con Giulia De Lellis. Pare presto per pensare che tra loro possa esserci qualcosa di più, però non si sa mai. Nelle foto i due appaiono molto sorridenti, pare che Carlo per fare questo viaggio abbia rinunciato a partecipare al compleanno di un amico. Per la Satta l’ultimo non è stato un periodo semplice, dopo la rottura con il tennista infatti è stata vittima di violenza psicologica, come aveva raccontato lei stessa a “Verissimo“.

Melissa Satta e Carlo Beretta: è nato un amore?

Come abbiamo appena visto, l’ex velina di “Striscia la Notizia” Melissa Satta e il rampollo della famiglia produttrice di armi Carlo Beretta sono stati paparazzati insieme a Madrid, durante un viaggio con amici. I due però hanno trascorso del tempo da soli, tra confidenze e risate. In molti pensano già che possa nascere un amore, ma pare davvero troppo presto per sbilanciarsi. Entrambi hanno da poco chiuso delle storie importanti. Carlo Beretta infatti è l’ex dell’influencer e imprenditrice Giulia De Lellis. Pare che il motivo della fine della relazione sia la mancata proposta di matrimonio da parte di lui, in quanto Giulia voleva appunto sposarsi. Alcune fonti vicine ai due, riferiscono che sia stata la famiglia di lui ha frenare il giovane, in quanto non vedrebbero di buon occhio la conduttrice romana. I Beretta, pare infatti che non siano mai stati troppo felici della relazione iniziata da Carlo, che è l’unico erede della famiglia, in quanto i due giovani appartengono a due mondi completamente diversi. Melissa Satta invece è stata per circa un anno la fidanzata del tennista Matteo Berettini. Non si conoscono per l’esattezza le ragioni della fine della loro storia. Ma ecco cosa aveva detto l’ex velina di Striscia la Notizia a Silvia Toffanin: “queste pressioni mediatiche non ti fanno vivere la storia con leggerezza, è stato pesante. Siamo stati insieme un anno, è stato bello. Io e Maddox rimarremo grandi tifosi, siamo in buoni rapporti. Non abbiamo trovato l’incastro giusto al momento giusto. Quello che voglio oggi è seguire mio figlio. Le relazioni ti portano via, lontano e io in questo momento ho priorità diverse.”

