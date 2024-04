La scelta di un corso di trucco permanente per la propria formazione professionale richiede attenzione e consapevolezza.

È fondamentale riconoscere le caratteristiche che distinguono un’offerta formativa di qualità, in grado di fornire le competenze e la professionalità necessarie per eccellere nel campo del trucco permanente.

Se ti trovi a esplorare le varie opzioni disponibili, è importante avvicinarsi a questa decisione con criterio, valutando attentamente ciò che ogni corso ha da offrire per assicurarti di fare la scelta giusta per il tuo percorso professionale.

Ma come essere sicuri di fare la scelta migliore?

In un settore ricco di offerte come quello dell’estetica, identificare un corso di alta qualità rispetto a uno meno approfondito può rappresentare una sfida. È normale sentirsi confuse e incerte, specialmente quando si tratta di investire tempo e denaro nella propria carriera.

È essenziale, quindi, avere le giuste informazioni per fare una scelta consapevole.

In questo articolo, ti guideremo attraverso le caratteristiche che un buon corso di trucco permanente dovrebbe avere, aiutandoti a navigare tra le diverse possibilità con maggiore sicurezza.

Corso di trucco permanente: quali caratteristiche devi valutare prima di sceglierlo?

Quando si tratta di scegliere un corso di trucco permanente, la prima caratteristica da valutare è senza dubbio l’esperienza e le competenze dell’insegnante.

Un formatore con una lunga e comprovata esperienza nel campo, non solo garantisce una formazione di qualità, ma porta con sé un bagaglio di conoscenze pratiche indispensabili per affrontare tutte le sfide reali del mestiere.

È essenziale, quindi, informarsi sul background e sull’esperienza dei formatori. Questo passaggio è cruciale per identificare i corsi che meglio si allineano alle tue esigenze e aspettative, garantendoti così l’accesso a un apprendimento di qualità basato su solide competenze professionali.

Per fare ciò puoi:

cercare e leggere le opinioni e le recensioni;

verificare la storia professionale dell’insegnante;

osservare il suo lavoro tramite i vari canali (social media, blog, ecc.);

chiedere a chi ha frequentato quel corso.

La strutturazione del corso è un altro elemento importante da valutare.

Nello specifico, informati su questi elementi:

quanti giorni dura?

si svolge in una scuola?

c’è una parte teorica e una pratica con possibilità di rivedere i contenuti studiati?

Prediligi i corsi che si prendono più tempo per insegnarti tutto nel dettaglio e che danno la giusta importanza alla parte pratica che è fondamentale.

Altro aspetto di vitale importanza è l’assistenza post-corso.

La possibilità di avere un supporto continuo anche dopo la conclusione del corso permette di affrontare con maggiore sicurezza i primi passi nella professione e di avere qualcuno che risponde ai dubbi anche dopo, quando si iniziano a mettere in pratica le skills apprese.

Alcuni corsi potrebbero non offrire assistenza post-formazione, mentre altri limitano la disponibilità dell’insegnante esclusivamente alla durata del corso. È importante considerare questo aspetto nella tua scelta, per assicurarti di avere accesso a supporto e risposte alle tue domande anche dopo il completamento del percorso formativo.

Inoltre, il corso ha delle garanzie?

Potresti voler ripetere la parte teorica dopo averla svolta perché qualcosa non ti è chiaro, ma nella maggior parte dei corsi questo non è possibile.

Un altro elemento da considerare con attenzione è la presenza di un attestato di partecipazione o di un diploma che ti permetta di esercitare la professione.

Verifica che il corso selezionato includa questa opzione, per garantire che il tuo investimento di tempo e denaro sia produttivo e ti apra le porte all’esercizio della tua attività.

I corsi di Lalli Grossi: le opinioni a 5 stelle delle corsiste

Esistono, quindi, corsi che possiedono tutte le caratteristiche fondamentali che abbiamo visto insieme?

Assolutamente sì e sono corsi di professioniste la cui reputazione è ormai riconosciuta nel settore a livello nazionale, come i corsi di Laura Grossi, conosciuta da tutti come Lalli.

La lunga e comprovata esperienza di Lalli Grossi è il risultato di oltre 24 anni nel settore e una grandissima passione e dedizione per l’insegnamento.

Con più di 2.000 clienti soddisfatte e oltre 1.000 allieve formate, è facile intuire perché i suoi corsi abbiano una marcia in più.

L’efficacia e la qualità del suo insegnamento offrono una visione a 360 gradi sulla professione: non solo competenze tecniche necessarie per trasformare le allieve in professioniste, ma anche tutti quegli elementi che rendono una persona un’eccellenza nel suo lavoro.

In più, i suoi corsi di trucco permanente offrono:

assistenza post-corso che dura per sempre tramite gruppo privato Facebook e WhatsApp;

che dura per tramite gruppo privato Facebook e WhatsApp; la garanzia che permette di frequentare nuovamente e gratuitamente la parte teorica del corso in aula per chi ha dubbi e perplessità;

che permette di in aula per chi ha dubbi e perplessità; esercitazioni su modelle vere ;

; attestato di partecipazione e diploma ;

e ; specializzazione sulla pratica più di ogni altro corso di trucco permanente;

più di ogni altro corso di trucco permanente; un’accademia dove svolgere il corso e circondarsi di professionisti da cui imparare.

Oltre a queste caratteristiche, ciò che fa ulteriormente la differenza è l’approccio umano e professionale insegnato da Lalli Grossi, che va oltre le sole competenze tecniche.

L’empatia, la capacità d’ascolto, la sicurezza nelle proprie conoscenze e le doti comunicative sono aspetti fondamentali che vengono enfatizzati durante la formazione, preparando gli allievi a instaurare un rapporto di fiducia e comprensione con i propri clienti.

Imparare a essere delle professioniste non significa soltanto essere capaci di ripetere egregiamente delle azioni, ma essere dei punti di riferimento per cui i clienti sono felici di fare il passaparola con chiunque conoscano.

Tutto ciò è quello che ha reso Lalli Grossi un’autorità nel settore del trucco permanente e che emerge dalle tante opinioni positive delle sue corsiste. Eccone qui qualcuna:

Corso favoloso! Insegnante che mette a disposizione tutta la sua esperienza e la sua professionalità!

Ho aspettato tanto per fare questo corso ma lo rifarei anche ora!!! Grazie mille volte grazie per gli insegnamenti e la continua assistenza post corso! Elisa Cornacchia

Lalli e Fabio sono due persone di grandissima professionalità e simpatia. Oltre a essere loro allieva,sono anche una cliente veramente molto soddisfatta!La formazione del trucco Semipermanente è veramente di prim’ordine .Ci tornerò per altre giornate di formazione sicuramente!! Natalya David Guerrero

Professionalità, precisione e amore per il proprio lavoro sono i punti forti di Lalli…maestra unica e inimitabile! Ilaria Rossi

Al termine di due intense ed interessantissime giornate in cui ho partecipato al corso “Pelle perfetta”, posso dire di essere entusiasta di quanto appreso. La professionalità e la chiarezza nella spiegazione e dimostrazione pratica di Lalli sono eccezionali. Plauso anche alle metodiche e protocolli proposti nonché alla qualità dei prodotti (testati anche su me stessa, sottoponendomi come modella, oltre che come partecipante al corso). Consigliatissimo! Stefania Donato

L’unica professionista che mi ha colpito per la sua metodologia di lavoro.

Quello che Lalli insegna è un approccio innovativo focalizzato sulla cura totale della cliente, facile da imparare, per trattare tutti i tipi di inestetismo.

Lalli è una persona che sa quello che dice e che dimostra passione in quello che fa, e si vede nel suo Metodo Pelle Perfetta! Grazie Lalli! Veronica Perini

Professionista competente attenta ed estremamente disponibile a supportare le sue allieve anche dopo anni dalla fine del corso. Lalli è l’insegnante che risceglierei e che consiglio a chi davvero vuole intraprendere questo bellissimo ma non semplice percorso. Sabrina Morgan

Che dire, Lalli è stata la mia prima insegnante di trucco permanente e , come il primo amore, non si scorda mai! mi è stato detto che ho delle ottime basi ,beh ovvio…. tutto dovuto ad un ottimo insegnamento! Angela Ciobanu