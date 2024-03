In molti si sono chiesti che fine ha fatto il cane di Chiara Ferragni e Fedez dopo che quest’ultimo ha lasciato la casa dell’influencer. Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Paloma, che fine ha fatto il cane dei Ferragnez?

Lo scorso anno, poco dopo la scomparsa di Matilda, la cagnolina di Chiara Ferragni, l’influencer e Fedez hanno portato a casa un nuovo cane, per l’esattezza una Golden Retriever, a cui è stato dato il nome di Paloma. Il cane è stato spesso protagonista delle storie e delle foto dei Ferragnez, soprattutto in quelle di Fedez, che più volte ha postato video divertenti con protagonista Paloma. Come tutti ormai sanno Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi, tanto che lui è andato via da casa e ora è alle prese con il trasloco nella nuova casa sempre a Milano. Da quando i due sono in crisi Paloma si è vista solo in qualche storia di Chiara. Adesso che l’imprenditrice si trova a Dubai e il rapper è alle prese con il trasloco, in molti si sono chiesti che fine abbia fatto Paloma. Molto probabilmente al momento è affidata a qualcuno, difficile appunto che possa stare con Fedez mentre si sta occupando del trasloco ma non per questo significa che il cane sia trascurato eccetera. Con molta probabilità quando Fedez avrà ultimato il trasloco Paloma farà come i figli, starà un pò con la Ferragni e un pò con Fedez. Non sono certo mancate le polemiche nei mesi scorsi quando Chiara Ferragni aveva detto che Paloma poteva stare solo in una parte della casa finché non avesse imparato a non sporcare più in casa. In quell’occasione giustamente l’influencer è stata criticata, insomma se decidi di prendere un cucciolo devi sapere che i primi mesi sporcherà in casa e combinerà guai, altrimenti prendi un cane già più grande.

Chiara Ferragni a Dubai, Fedez alle prese con il trasloco

In attesa di vedere se Paloma rimarrà a vivere con Chiara Ferragni o andrà a vivere con Fedez, o starà un pò con uno e un pò con l’altra, l’influencer è partita per Dubai assieme ai figli Leone e Vittoria per le vacanze di Pasqua. Nelle foto pubblicate dall’imprenditrice non è sfuggito ai più un dettaglio particolare, ovvero la mancanza della fede nuziale, segno che il rapporto tra Chiara e il rapper è davvero ai titoli di cosa. Nel frattempo Fedez è alle prese con il trasloco, nelle ultime settimane infatti il rapper ha vissuto in un appartamento in zona Navigli, in attesa di traferissi nella nuova casa che, come scrive Oggi, si troverebbe in zona Piazza Castello, ed è un appartamento di 400 metri quadrati, a circa 3km da CityLife, dove attualmente vive Chiara Ferragni. Ecco cosa ha detto Fedez a Oggi: “sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i miei veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria. Sono loro il carburante del mio benessere e del mio senso di vita. Ameranno, ne sono certo, al loro nuova dimora.”

