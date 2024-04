Ermal Meta ha annunciato su Instagram che presto diventerà padre. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Ermal Meta: “Diventerò papà”

Il noto cantautore Ermal Meta presto diventerà papà. La sua compagna, Chiara Sturdà è infatti incinta. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un post su Instagram. Ecco cosa ha scritto il cantante: “Questo sarà il tuo primo maglioncino, noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta. Ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate.” Ermal Meta quindi diventerà padre di una bambina. Sono stati tantissimi i commenti sotto al post del cantante, tra cui non sono mancati quelli dei suoi colleghi, come ad esempio Emma Marrone e Alessandra Amoroso. In una recente intervista a Silvia Toffanin a “Verissimo”, Ermal Meta aveva proprio parlato della paternità. Ecco cosa aveva detto in quell’occasione: “ho pensato per tanto tempo di non voler diventare padre, non avrei mai voluto correre il rischio che mio figlio potesse pensare di me quello che io pensavo di mio padre. Forse però oggi dentro di me qualcosa è cambiato. Quindi se mi chiedi ‘vorresti diventare papà?’ Sì, quando però non lo so.” A quanto pare invece adesso Ermal Meta lo sa e non possiamo che fare a lui e alla sua compagna i migliori auguri.

Chi è la compagna di Ermal Meta, Chiara Sturdà?

Come abbiamo appena visto, Ermal Meta ha annunciato sui social che presto diventerà padre di una bambina, che si chiamerà Fortuna. Ermal è fidanzato da alcuni anni con Chiara Sturdà, 34enne di Milano che lavora come agente e marketing manager per una società di consulenza per calciatori e calciatrici. La giovane è molto riservata, infatti ad esempio il suo profilo di Instagram è privato. Lei ed Ermal hanno comunque sempre cercato di mantenere il più privato possibile la loro relazione. I due sono usciti allo scoperto dopo il lockdown, il cantante l’ha presentata ai propri fan nell’aprile del 2020. Al matrimonio ancora non pensano, anzi questo è quello che aveva detto Ermal Meta: “non condivido il provato e a Chiara non importa apparire, si vergogna. Viviamo insieme a Milano, ma sono figlio di divorziati, non sogno il matrimonio.” I due sembrano comunque davvero molto innamorati, dolcissima era stata la dedica del cantante per il 30esimo compleanno di Chiara. Su Instagram infatti le aveva dedicato un post scrivendo: “sei nata 30 anni fa in questo giorno. Doveva esserci un gran sole quel giorno”. Adesso Chiara ed Ermal stanno per diventare genitori di Fortuna e, tra l’altro, il prossimo singolo in uscita del cantante di chiama proprio “Buona Fortuna”. In estate invece partirà il tour che vedrà Ermal Meta esibirsi in concerto in tutta Italia. Inoltre sarà anche il conduttore, assieme a Noemi, del Concerto del Primo Maggio.

