Scopri come fare il calcolo dell'ascendente e della Luna in questa guida pratica.

Vuoi conoscere il tuo ascendente e la posizione della Luna nel tuo tema natale? Allora non cercare oltre, sei nel posto giusto. In questo articolo, ti forniremo una guida pratica per capire come calcolarli in modo semplice e veloce.

Calcolo ascendente e Luna: di cosa si tratta

Se sei appassionato di astrologia e desideri conoscere meglio te stesso attraverso il tuo tema natale, ovvero la mappa celeste al momento della tua nascita, conoscere il tuo ascendente e la posizione della Luna è fondamentale.

L’ascendente è uno dei componenti più importanti di un tema natale astrologico. Rappresenta il segno zodiacale che sorge all’orizzonte orientale nel momento esatto della tua nascita. Questo segno, noto anche come segno ascendente, influenza profondamente la tua personalità, il tuo comportamento e la tua prima impressione sugli altri. Rivela la tua faccia esterna, la tua proiezione verso il mondo e l’impronta che lasci sulle persone che incontri. E’ come una maschera che indossi, che può integrare o differire il tuo segno solare, che rappresenta il tuo io più autentico. Mentre il segno solare riflette la tua essenza interiore, l’ascendente mostra come ti presenti al mondo. Il segno lunare, invece, rivela i tuoi sentimenti, le tue emozioni e il tuo mondo emotivo interiore. Indica come affronti le situazioni emotive e come esprimi la tua sensibilità. Entrambi, infatti, rappresentano due elementi chiave che influenzano significativamente la tua personalità e il tuo approccio alla vita.

Calcolo ascendente e Luna: come farlo

Se desideri ottenere una lettura più dettagliata e personalizzata del tuo segno zodiacale, puoi rivolgerti ad un astrologo esperto. Tuttavia, se preferisci una soluzione più veloce, puoi facilmente scoprire il tuo ascendente e la posizione della Luna nel tuo tema natale con pochi semplici passaggi. Ti basterà conoscere l’ora esatta della tua nascita, insieme al luogo e alla data. Ma non preoccuparti, fare questo calcolo è più facile di quanto tu possa immaginare! Su internet, puoi trovare numerosi siti online che ti permettono di calcolarli in modo semplice e veloce. Tutto ciò che devi fare è inserire questi dati e il gioco è fatto! Dunque, cosa aspetti? Lasciati guidare dalle stelle e scopri i segreti che si nascondono nel profondo di te stesso. Non esitare, prova anche tu!

